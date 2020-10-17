Dalaman Çayı, su sporları merkezi oluyor

Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, son 5 yılda okul sporları ile ilgili Ortaca, Dalman ve Dalyan'a kış döneminde yaklaşık 25 bin sporcunun gelerek burada sportif faaliyetlere katıldığını söyledi, "Dalaman Çayı, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü ile bölgenin su sporları merkezi olacak" dedi. Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, Dalaman ve Ortaca'nın alternatif turizm kapsamında ortak projesi olarak Dalaman- Ortaca Atatürk Köprüsü alanında su sporları ve rafting tesisleri yapmayı planladıklarını ifade etti.

SEYİRCİ ALANLARI

Yağmur, "Tesisin içerisinde, soyunma kabinleri, sporcuların suya giriş çıkış yapacağı parkur, antrenman alanı, seyirci oturma alanı ve piknik alanları olacak. Türkiye Rafting Federasyonu projeye teknik destek verecek. Proje Dalaman Kaymakamlığı tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulacak. Proje hakkında Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve diğer ilgili kurumları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdik" dedi. Yağmur, Ortaca Belediye Başkan yardımcısı Fedayi Kılıç, Ortaca İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Sözgen ve Dalaman İlçe Gençlik Spor Müdürü Hakan Semerci ile projeyi yapmayı planladıkları yerde incelemelerde bulunarak alan çalışması yapıldığını da sözlerine ekledi.



■ ÖMER KUNDAKÇI