Definecilerden başka kimsenin uğramadığı antik kent Thera

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında 700 dönüm alana kurulu antik kent Thera'ya definecilerden başka kimse uğramıyor. Antik tiyatrosu dinamitle patlatılan ve taşları duvar taşı olarak satılan Thera'da, Dalyan'daki kral mezarları gibi çok sayıda kaya mezarı bulunuyor. Thera'da bugüne kadar sadece ot ve çalı temizliği yapıldı. Bilim adamlarına göre yapı kalıntılarının tamamı kaçak kazıcılar tarafından ortaya çıkarıldı. Milat'tan Önce 4. Yüzyıl'da yapıldığı sanılan antik kentte, 10 yıl önce mahkumlar görevlendirildi, çalı ve ot temizliği yapıldı. Korunmayan ve definecilerden başka kimsenin uğramadığı 700 dönüm alana yayılmış antik kentteki tiyatro yine defineciler tarafından dinamitle patlatıldı. Thera'da, bilinen kaya mezarlarının yanı sıra diğer antik kentlerde rastlanılmayan, üstü lahit, altı mezar kompleksi olan eserler de yer alıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MKSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Baran'a göre, tiyatronun taşları ufaltılarak duvar taşı haline getirildi ve köylere satıldı. Birçok antik kent kalıntısı da tarla sınırı olarak kullanılıyor. Kentte tespit edilebilen yapı kalıntılarının hemen hemen tamamının kaçak kazı çukurları sayesinde fark edilebildiğini belirten Doç. Dr. Baran, "Kaçak kazıcılar yoğun bitki örtüsü içerisinde kendilerine basit patikalar açarak detektör sinyallerine göre kentin hemen her noktasında tahribat yarattı. Akropolün en üst noktasında her taraftan görülebilecek noktalarda bile kaçak kazı yapılmış, derinliği 5-6 metreye ulaşan kaçak kazı çukurları görülüyor. Kent konumu itibarıyla kaçak kazı yapan insanların birini gördükleri anda kolaylıkla fark edilmeden uzaklaşmalarını sağlıyor. Araçla ulaşılabilen noktanın kentin yerleşim alanından uzakta oluşu ve alanı koruyan herhangi bir tel örgü veya bekçi bulunmaması gibi sebeplerle kaçak kazı sorununun şu an için tamamen bitirilmesi mümkün değil" dedi. Geçtiğimiz yıllarda korumaya alınan ve diğer antik kentlerde pek rastlanılmayan mezar kompleksini çevreleyen teller de sökülmüş durumda. Köylülere göre, antik kent korumasız ve bazı mezarlar harman yeri yapmak için tahrip edildi. Bölgede birçok antik kent kalıntısı da tarla sınırı olarak kullanılıyor. Thera Antik Kenti, Muğla-Antalya Karayolu'na 3, Muğla il merkezine de 15 kilometre mesafede bulunuyor.

ADEM ÜLKER