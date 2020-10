Ege’nin zengin mutfağına evrensel yorum

Bir güvercin gibi ak/ O gizli kıyıda/Susadık öğle üzeri:Ama tuzluydu sular." İzmir'in Nobel Edebiyat ödüllü şair-yazarı, Urla'da doğan Yorgo Seferis, Urla sevgisini özlemini bu dizelerle dile getirmiş. Hipokrat'ın, Galen'in nefes aldığı bu coğrafyada Tanju Okan, Neyzen Tevfik, Şadi Çalık gibi Türk edebiyatının ve müziğinin önemli isimleri de Urla'da yaşamış. Urla'da yaşayan Necati Cumalı, gerçekçi, duru ve güzel Türkçesiyle yazdığı her şeye Ege topraklarının kokusunu Urla sevdasını sevgisini dile getirir. Yaşar Kemal'in ifadesiyle "yaşlanmaz şair çocuk" Necati Cumalı yaşadığı topraklarda silinmezler izler bırakır. Sanatın ve sanatçının bereketli toprakları Ege başka bir kültüre sahiptir. Toprağı, iklimi, insanı, kültürel özellikleriyle her zaman dikkat çekmiş, merak uyandırmıştır. Kimine göre bir sevdadır bir sevgilidir, kızgın güneşi, toprağı, insanı ile aşktır. Bu hafta lezzet durağımız Türkiye'nin incisi İzmir'in en güzel doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası, son dönemde dünya starlarının da tercihi olan Urla.

RESTORANDAN FAZLASI

Yeni nesil işletmelerden The Guru, steakhouse konseptini Ege'nin zengin mutfağı ile muhteşem bir zarafet içerisinde harmanladı. Ege'nin kendine özgü mutfağıyla farklı diyarların mutfaklarını bir araya getiren, 20 dönüm arazi üzerine kurulu karma proje olan Urla Sahne, kısa sürede lezzet severlerin adresi oldu. Et severlerin vazgeçilmez mekânı olmak için yola çıkan The Guru; tecrübeli ekibiyle, yöresel mutfağı, leziz etleri ile en nezih konseptiyle hizmet veriyor. Burayı sadece bir restoran olarak tanımlayamayız. Siz oteli, veledromu, konser alanı, sinema salonu, 300 zeytin ağacı arasında doğayla iç içe bir restoran gördünüz mü? Doğayla iç içe olan Urla Sahne'nin bünyesinde et restoranı The Guru, cafe bistrosu The Grapes, yoga ve pilates yapılabilen ayrıca tenis kortlarıyla Veledrom Tenis Clup, festival ve etkinlikler için oluşturulan Humans Urla ile kuşbakışı Urla manzarasıyla butik otel Doors yer alıyor.





EN İYİNİN İYİSİ İÇİN

Şef Ali Çetinkaya bir et uzmanı. Dünyada en iyi etin nerede olduğunu, nasıl yetiştirildiğini, nasıl pişirildiğini öğrenmek için tam 27 ülkeye gider. İyisinin de iyisi için yaptığı bu yolcuğun ardından İzmir'e gelir. Kapılarını lezzet severlere açan Urla Sahne bünyesinde hizmet veren The Guru'nun Şefi Ali Çetinkaya, "İzmirlilere daha önce hiç görmedikleri bir mekan ve hiç tatmadıkları lezzeti sunacağız. Ege'nin kendine özgü mutfağıyla farklı diyarların mutfaklarını bir araya getirmek istedik. Pek çok yemek, salata ve meze çeşidine ev sahipliği yapıyoruz. Glutensiz bir mutfağa sahibiz. Keklerimizden atıştırmalarımıza kadar glutensiz lezzetlerimiz var. Her şey doğal. Ayrıca yalnızca et menüsü yok. Vejeteryansanız yine doğru yerdesiniz. Hepinizi bu lezzet şölenine bekliyoruz" dedi.



MEZELER VE ETLER

Ege'nin eşsiz mezelerinin en özellerini sunan mekanın, peynir tabağı, acılı köz patlıcan, yoğurtlu semiz otu, taze börülce, deniz börülcesi, kuru cacık, pastırmalı humus, sakız enginar, atom, patlıcanlı atom, biberli lor peyniri dışında kıtır parmesanlı karpaçio ve cevizli salatasını denemenizi tavsiye ederim. Kırımızı ette kuzu seviyorsanız burada mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca The Guru special lokumu tatmanızı öneririm. Özel yöntemlerle pişirilen ağızları sulandıracak leziz etler arasında dana antrikot, dana şaşlık, The Guru spaghetti, The Guru special bonfile, kuzu kafes, kuzu lokum, kuzu gerdan, kuzu küşleme, asado, filet mignon, New York steak, t- bone steak, porterhouse steak, dallas steak, The Guru steak, köfte ve sucuk kasap köfte, kaşarlı kasap köfte, The Guru mangal sucuk, The Guru burger, asado burger bulunuyor. Tatlılardan ise, Maraş dondurma ile servis edilen havuç dilimi baklava muhteşem.

SEZER ALTAN