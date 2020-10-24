Çocuklar kantaron topladı anneler sabun üretti

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki Bademli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencisi 8 çocuk, yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetişen bitkileri faydalı birer ürüne dönüştürmek için harekete geçti. Bademlili çocuklar, bölgedeki yaylalarda büyüyen kantaronlardan sabun elde edilebildiğini öğrendi. Bunun üzerine Mayıs ve Haziranda yaylalara çıkarak kantaron toplayan öğrenciler, bitkilerle doldurdukları şişeleri güneşte bekletti.



EMEK VE TECRÜBE İŞBİRLİĞİ

Projeye mahalle sakini kadın veliler de dahil oldu. Zeytinyağından sabun yapmakta tecrübeli kadınlar,bu kez kantaronları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı. Odun ateşi yakarak kaynattıkları suya kantaron yağı ekleyen kadınlar, kazana ara ara kostik ilave etti. Çocuklarının emekleriyle kendi tecrübelerini birleştiren anneler, koyulaşan karışımı kaplarla alarak teneke leğenlere döküp katılaşmalarını bekledi. Bir süre sonra katılaşan karışım bıçakla kare şeklinde kesilerek çuvalların üzerinde kurumaya bırakıldı. Çocuklarının projesini uygulayan 5 kadın, 80 kilogram sabun elde etmeyi başardı. Bu sabunlar, projede emeği geçenlerce paylaşıldı.



BAŞARMANIN GURURU

Bademli Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen, projenin amacına ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kadın velilerin sahip çıktığı çalışmada çevredeki bitkilerin faydalı ürünlere dönüştürüldüğünü kaydeden Göçen, şunları söyledi: "Yüzyıllardır sürdürülen zeytinyağından sabun geleneği kantaron projesinde de uygulandı. Mahalle halkımızın projeyi özümseyerek sahip çıkması, imece usulü ile bir araya gelen kadınlarımızın burada bu sabunu yapmaları takdire şayan. Kantaronun yaralara ya da kaşıntıları tedavi ettiğini biliyoruz. Kantaron yağının faydalarını sabunda da göreceğiz." Sabun hazırlayan kadınlardan Leyla Göçen de öğrenci projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. İlk kez böyle bir çalışma yapmalarına rağmen hedefe ulaştıklarını belirten Göçen, "Kantaron bitkisinden sabun imalatımız başarıyla tamamlandı. Mahalleli kadınlar olarak imece usulü başarmanın mutluluğu içindeyiz" dedi. Öğrenci velilerinden Fatma Görgün ise örnek bir çalışmaya imza attıklarını, başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



SEVAL KONURALP