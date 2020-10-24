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Haberler Cumartesi Dolce Gabbana’dan kek şölenı

Dolce Gabbana’dan kek şölenı

Dolce Gabbana’dan kek şölenı
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bu ay raflarda olan ve yılbaşı masanıza çok yakışacak enfes bir kek 'Fiasconaro Panettone. Tadının yanı sıra hikayesine de bayılacaksınız. 36 saatlik yavaş ve doğal mayalanma süreci, Fiasconaro tecrübesi, işçilik ve özene bağlılıkları Fiasconaro adının dünyaya duyurmasının nedenlerinden. Bu sene ünlü moda devi Dolce Gabbana ile anlaşma yapan bu enfes kek markası, artık paketlenme açısından bir tasarım haline geliyor. Makro marketlerde satışta. Benden sölemesi kaçırmayın derim.

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