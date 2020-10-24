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Haberler Cumartesi Teddy bear ceketlerle sevimli ve sıcacık bir kıs

Teddy bear ceketlerle sevimli ve sıcacık bir kıs

Teddy bear ceketlerle sevimli ve sıcacık bir kıs
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bu sonbahar günlerinde kendimize şık ve sıcak tutan bir ceket ararken, kaçırmamanız gereken moda trendi sevimli teddy bear ceket modelleri ile karşılaştık. Önümüzdeki aylarda bizi rüzgâra ve soğuk havaya karşı korurken dondurucu sıcaklıklarda bile sevimli bir şekilde sıcak tutacak bu ceketlere aynı zamanda bütçemizi de çok zorlamayan fiyatlarla. ulaşabiliriz. Modaya uygun şık bir Teddy ceket satın almak için Zara, Mango, Pull and Bear, Bershka gibi en sevdiğimiz markların 2020 sonbahar kış koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Fulya TANYOL

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