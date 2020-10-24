Zamanın son ustası

Zamanı aksatmamak için kullanılırdı, bir statü sembolüydü mekanik saatler. Bir de bu saatleri yapan tamirciler... Eski saatlerin yerini dijital ve cep telefonları alınca gözde meslekler arasında gösterilen saat tamirciliği de birçok zanaat gibi son dönemlerini yaşıyor. 49 yıldır Fethiye'de bu mesleği sürdürdüğünü kaydeden Yakup Gökhan Saatçi, eski tip saatlerin tamiri için çok az kişinin geldiğini belirtti. Her ne kadar dijital saatler çıksa da mekanik saatler özellikle erkekler tarafından aksesuar olarak tercih ediliyor. Ülkemizde duvar saati dışında imalat yapılmamaktadır. İmalatın olmaması bir yana saat tamircisi de yetişmiyor.

100 YILLIK SAATLER

Fethiye şehir merkezinde bu işi yapan Yakup Gökhan Saatçi, "Bu işe 1968 yılında Kadirli'de ağabeyimin yanında başladım. Buraya 1971 yılında geldim, 49 yıldır Fethiye'deyim. 51 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eskiden daha çok mekanik kurmalı saatleri tamir ediyorduk ama günümüzde kurmalı saatler az kullanılıyor. Şimdi daha çok dijital saatleri tamir ediyoruz. Cep saatleri ve kurmalı saatlerin tamiri günümüzdeki dijital saatlerin tamirine göre daha zor. Hala eski tip saatleri kullananlar var ama az. Mesela bazen yüz yıllık saatler geliyor. Dükkanımın dış tarafında ayda bir veya 15 günde bir kurulan mekanik duvar saatleri var. Onları da tamir ediyorum" dedi.

YENİ NESİL ANLAMIYOR

Gençlerin eski saatlerin tamirinden anlamadığını dile getiren Saatçi, "Serkisof, Revue ve Ovaras gibi 70-80 senelik cep saatleri tamir ettim. Sahiplerinin gelip almasını bekliyorum. Ben bizzat birkaç genç çalışanıma ve oğluma bu saatlerin tamirini öğretmek istedim ama bu tür saatlerden anlamıyorlar. Eski tip saatler artık az bulunduğu için genç saatçiler, daha çok dijital saat tamiri yapıyorlar. Kurmalı eski saatlerin tamirini artık çok az kişi yapıyor" ifadelerini kullandı.



Erdoğan CANKUŞ