Çocuklara evde oyunla yabancı dil öğretebilirsiniz

Günümüzde çocuklar, son derece yaratıcı ve meraklı. Bu da onları öğrenmeye teşvik ediyor. Ancak bu öğrenme arzularının okulda olduğu kadar evde de ebeveynleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Evde olduğumuz şu günlerde zamanımızı daha verimli kullanmak, çocukların da bu süreçten olabildiğince faydalanmasını sağlamak mümkün. Çocukların öğrenme süreçlerine yön verebileceğimiz pek çok yöntem bulunuyor.



BİR RUTİN BELİRLEME

Çocuklara evde dil öğretmek için öncelikle bir rutin oluşturmanız gerekiyor. Çocukların dikkati çok çabuk dağılabildiği için, bu rutini 15 ile 20 dakika arasında sınırlandırmalısınız. Her gün belirli bir saatte küçük molalarla çocuklarınızla konuşma, okuma ya da yazma pratiği yapabilirsiniz.



ONLİNE EGİTİMLER VE UYGULAMALAR

Çocuklara evde dil öğretmenin bir diğer yolu da; dijital ya da mobil uygulamalar. Teknolojiye ilgi duyan çocuklar için dijital uygulamalar bir hayli etkili olabilir.



OYUNLA ÖGRENME

Küçük yaştaki çocuklar, ders çalışmaktan çok oyun oynamaya hevesli. Bu da onların en doğal hakkı. Ancak hem oynayıp hem öğretmek de mümkün. Çocuklarınıza İngilizce öğretmek için bunu bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Çocuklar eğlenirken, çok daha kolay öğrenirler. Yabancı kelimeleri sorduğunuz bir oyun oluşturabilirsiniz. Bir harf verip ondan bu harf ile başlayan kelimeleri yazmasını isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Scrable ya da bulmaca oyunları da öğrenmelerine katkı sağlar.



RESİMLİ KİTAPLAR

Çocuklar renkli ve resimli kitaplara ilgi duyar. Bunları alfabeyi, hayvanların isimlerini, meyve ve sebze isimlerini öğretmek için kullanabilirsiniz. Resme bakıp ne olduğunu söyleyerek başlayın, sonra nerede olduğunu sorun ve sonunda kendi başlarına isimlendirmelerine izin verin. Örneğin, bir köpeğin resmini işaret edin ve önce onlara "Bu bir köpek" deyin. Ardından ise onun size bir nesneyi göstermesini ve öğrendiği dilde o nesnenin ismini söylemesini isteyin. Resimli kitapları da kendi aranızda bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çizgi romanları ve kısa hikayeleri de öğrenmeleri için kullanabilirsiniz.



SARKI VE TEKERLEME EZBERLETMEK

Dijitalleşen çağda, her şey yalnızca bir tık uzağımızda. İnternet üzerinden çeşitli şarkılara ya da tekerlemelere ulaşmak mümkün. Küçükken İngilizce alfabeyi şarkıyla ezberlememiz gibi, çocuklara da bu tip şarkılarla kelimeleri öğretebilirsiniz. Bu tür videolar, çocuklara dil öğretmede son derece yararlıdır. Çünkü şarkıyı tekrarlayamasalar bile kulakları kelimelere aşina olur. Bu da telaffuz becerilerini geliştirir.



GÜNDELİK DURUMLARI KULLANMAK

Gündelik durumları ve rutin etkinlikleri tanımlamak dil öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu, çocukların konuşma pratiği edinmelerine ve herhangi bir konu hakkında kolaylıkla konuşabilmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, çocuğunuzu her zaman sizinle yabancı dilde konuşmaya ve en başından itibaren etraflarındaki nesneleri tanıtmaya teşvik edin.



BUNU SU SEKİLDE YAPABİLİRSİNİZ

- Yaptıkları etkinlik hakkında konuşarak; çocuğunuzun giyinmekte olduğunu varsayalım, onlarla kıyafetleri hakkında konuşun, nasıl giydiklerini, giysilerin ne renk olduğunu açıklamalarını isteyin. - Kelime haznesini geliştirmek için evin etrafındaki mobilyaları, mutfak gereçlerini, elektrikli ev aletlerini tartışın. Bunların her birinin işlevini kısa cümlelerle söyleyin ve çocuğunuzdan tekrarlamasını isteyin.



ÇİZGİ FİLMLER

Küçük yaştaki çocuklar çizgi filmlere bayılır. Onların dil öğrenmelerini kolaylaştırmak için yabancı dilde çizgi filmler izletebilirsiniz. Bu çocukların kelimelere aşina olmasını sağlar. Örneğin öncelikle çizgi film Türkçe, ardından ise İngilizce olarak izleyebilirsiniz. Bu öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.