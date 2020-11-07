Sandima’nın kaderi değişiyor

Bodrum Yalıkavak'ın ilk yerleşim yeri olan Sandıma Köyü'ndeki 80 ev bir inşaat firması tarafından satın alınarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, "Bodrum'un en eski yerleşim yeri olan köyün içler acısı hali bizi her zaman üzdü. Aslına uygun olarak başlatılan proje, kültür turizmi açısından çok etkili olacak. En büyük isteğimiz köyün tamamını kapsayan koruma planının bir an önce yapılması" dedi. 186.



ŞEYHÜLISLAM'IN KÖYÜ

Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Abdülhamit döneminde yaşayan ve Osmanlı'nın 186. Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi'nin de doğduğu ve büyüdüğü köy olan Sandıma'da, hazırlanan restorasyon projelerinin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi. Köyün yaklaşık 40 yıldır sadece iki çoban tarafından ağıl olarak kullanıldığını, tarihi binaların ise çöplüğe döndüğünü ve kültürel bir dram yaşandığını belirten Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, "Tarihi köyü ziyarete gelen binlerce turiste kötü görüntüleri izah etmekte çok büyük güçlük çekiyorduk. Şimdi ise daha önce Kapadokya'da tarihi bir köyü kültür turizmine kazandıran bir inşaat ve turizm şirketi 150 evden 80 tanesini satın alarak temizliğe başladı. Evler aslına uygun olarak restore edilecek ve butik otel tarzında kültür turizmine hizmet verecek. 800 yıllık tarih yeniden canlanmış olacak. Geri kalan evleri ise Yalıkavak Muhtarlığı olarak bizler gönüllü olarak temizleyeceğiz" dedi.

GELECEĞE ULAŞACAK

Mimarlar Odası Şubesi Başkanı Gamze Türk de, "Kentsel Sit Alanı ilan edilen Sandima için yaklaşık 10 yıl önce Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları başlatıldı. 2014 yılında plan yürürlüğe girdi. Ancak yapılan itirazlarla birçok kez plan revizyonu yapıldı. Son olarak yine planda çekincelerimiz vardı. Oda olarak bunları ilettik, ancak bir yandan da restorasyonlar başladı. Bodrum'un en eski yerleşim yeri olan köyün içler acısı hali bizi her zaman üzdü. Aslına uygun olarak başlatılan proje kültür turizmi açısından çok etkili olacak. En büyük isteğimiz köyün tamamını kapsayan koruma planının bir an önce yapılması. Köyün yapıları çöplük ve ahıra dönüşmüş durumda. Zaten zor ayakta duran, yıkılmak üzere olan yapıların oluşturduğu köy, keçilerin işgali altında olması nedeniyle daha da hızlı bir tahribat sürecine girmiş. Sandima, ünik bir tarihi köy. El değmemişliği nedeniyle özgün hali ile korunmuş ender eski yerleşimlerimizden biri. Vahşi inşaat faaliyetleri iyi ki buraya dokunamamış. Ancak doğru müdahalelerle, özgün halini koruyarak restorasyonuna hemen başlanması gerekiyor. Zira biraz daha gecikme köyün tamamen yitirilmesine neden olacak. Ve onu korumak ve tekrar özgün hali ile gelecek kuşaklara ulaştırmak hepimizin görevi" dedi.



800 YILLIK BİR GEÇMİS

Eskiden beri sayısız hikayeye şahit olan bu köy köklü bir geçmişe sahip. 800 yıl öncesinde hayata karışmaya başlayan Sandima Köyü zamanında hayvancılığın ve zeytinciliği yapıldığı sayılı yerlerin arasındaydı. Şimdilerde izlerine az rastlanan zeytin ağaçları o zamanlar köy halkının en önemli geçim kaynaklarından biriydi. Yıllarca insanlara kucak açan bu köy 1950 yılından sonra yavaş yavaş terk edilmeye başlıyor. Sandima Köyü'nde yaşayanlar denize yakın olan yeni Yalıkavak'a göçmeye başlamış. Su kaynaklarına yakın bir yerleşim arayan köylülerin gözleri bir yerden sonra Sandima'yı görmez olmuş.

Adem ÜLKER