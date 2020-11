LÖSEV'e destek vermektedir. Cihat Et, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek her gün çorba, döner, et çeşitleri ile 500 kişilik yemek, ayrıca çadır, battaniye desteği verdi. Sakız Alsancak Restoran, marklarına yakışır bir şekilde yiyecek giyecek ve kira ve nakit desteği ile depremzedelerin yanında yer aldılar. Bayraklı'daki Etçi Hüsam Restoran, Hori tekstil ile birlikte depremzedelere 10 bin adet maske ve 10 bin kişiye kumanya dağıtmışlardır. Ekmekçiler Grup, Güral Porselen ve Pastamar olmak üzere destek veren sponsorlara İZPAD Yönetim Kurulu adına bir İzmirli yurttaş olarak teşekkür ediyor minnet duyuyoruz.Bu hafta İzmir'de hüzün ve gözyaşı vardı. Derdimiz, acımız büyüktü. Karacaoğlan'ın dediği gibi üç derdim var birbirinden seçilmez "Bir ayrılık, bir yoksulluk bir de ölüm"... Bütün dünya ve ülkemiz pandemi yüzünden zaten zor günler geçirirken, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşayan İzmir'de depremle yüreğimiz yandı. Depremden 65 saat sonra Elif bebeğin, 91 saat sonra Ayda bebeğin beton yığınları arasından kurtarılması hepimizi sevinç gözyaşlarına boğdu. Çanakkale'de destan yazan, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvelle zor koşullarda savaşan, düşmanı denize döken ruh yine İzmir'de şahlandı. Birlik olduk. Türkiye İzmir için tek yürek olup kenetlendi. İzmir'de kimin ne ihtiyacı varsa giderilmeye çalışıldı. Bölgede, gönüllüler İzmirli yurttaşlarımızı yalnız bırakmadı. Uzun yıllar unutulmayacak örnek bir dayanışma sergilenerek depremzedeler yalnız bırakılmadı, sağlık çalışanları ile kurtarma ekipleri için herkes seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar depremzedelere hızla ulaştırılırken, Bayraklı'daki büyük dayanışma dünyaya örnek oldu. İzmir depreminde birçok kamu kurum ve kuruluşları, kurtarma ekipleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri restoranlar canla başla her türlü desteği sağladılar.



KURTARMAYA ENERJİ DESTEĞİ

Bu sivil toplum örgütlerinden birisi köşemizle ilgili... Mutfak kültürümüz ve gastronomimizin temsilcilerinden İzmir Profesyonel Aşçılar Deneği (İZPAD) depremde çok büyük emek vererek yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Facianın ertesi günü sabah erken saatte 2 bin kişilik tarhana çorbası ile başladığı yardımlaşma kampanyasını, sonrasında birçok gönüllü ve sponsordan aldığı güçle başarılı bir şekilde yürüttü. Dernek İzmir Afet ve Acil Durum Merkezi'nde kurtarma ekiplerimize sabah, öğle, akşam ve gece menüleri ile günde 3 bin-4 bin kişilik yemek ile günlerce kurtarma ekiplerinin enerjilerini de düşünerek özel tatlılar ile takviye sağlamaya çalıştılar. Dernek yönetimi, öğrenciler, gönüllü şefler büyük bir ekiple emek verdiler.



YARALARI SARMAK İÇİN

Sadece bununla da kalmayıp Manavkuyu'da mağdur yakınlarına ve Aşık Veysel Parkı'ndaki çadırlarda mağdur vatandaşlarımıza da türlü yiyeceklerle destek verdiler. İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği, beslenme konusunda AFAD, KIZILAY, AKUT kurumlarına bundan sonra da ellerinden gelen desteği vereceklerine dair söz veriyor. Türk Mutfağı'nın ve aşçılık mesleğinin hak ettiği yere ulaştırma misyonu ile kurulan İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD), gençlere mutfağımızı sevdirmek amacıyla sosyal ve bilimsel faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir. İZPAD afet, deprem down sendromlu, zihinsel engelli, hapishanelerdeki kader mahkûmu kadınların çocuklarına



ERDOĞAN ATABAY - (İZMİR PROFESYONEL AŞÇILAR DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ- BİLLS FOOD & DRİNK EXECUTİVE CHEF )

İzmir Karşıyaka doğumlu, aşçılık mesleğine 2000 yılında İzmir'in ünlü restoranlarında otellerinde çalışarak başladı. TV programları yaptı. 2011- 2018 yılları arasında İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak birçok başarılı organizasyonda yer aldı. Mesleği içinde ise, Ege Bölgesi'nde birçok meslek okulunda aşçılık mesleği üzerine seminerler verdi. Şu an ise İzmir Bornova'nın gözde mekanı BİLL'S adlı restoranda executive chef olarak mesleğime devam etmektedir..



ŞEF MURAT TURBİL (İZPAD BAŞKAN YARDIMCISI- İŞLETMECİ ŞEF

3. kuştır profesyonel aşçıdır. Babası gıda toptancısıdır. 37 yıldır bu sektörde birçok ünlü restoran ve otellerde çalışmış elçiliklerde prenslere hizmet etti. Türkiye'nin birçok yerine menü danışmanlığı yapıyor. Birçok gastronomi kongresinde ve üniversitelerde dersler veriyor. Ekonomi Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iki ayrı kitap yazdı. Güzelbahçe'de "Şef Murat" Restoranı'n işletmecisi.