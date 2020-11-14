Bordonun altın çağı

Bu sonbahar bordonun cazibesine kapılmaya hazır mısınız? Feminen bir çizgiden çok punk modasına ayak uyduran renkler bu sezonun en popüler trendi olmaya hazır! Bordo öyle bir renk ki hemen hemen herkes sever. Ayrıca, gömlek, triko, t-shirt, ceket, trençkot, pantolon, ayakkabı, çorap, çanta aklınıza gelen her üründe kullanılabiliyor. Günlük tarzınıza bu renk ile ekstra şıklık katabilirsiniz. Birçok ünlünün de sokak stilinde tercih ettiği bordoyu neden siz de denemeyesiniz? Özellikle kadife bordo askılı bir elbise bu sezon edinmeniz gereken parçalardan. İçine düz bir tişört ya da boğazlı bir kazak ve topuklu bir bot ile bu elbiseyi rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Fulya TANYOL