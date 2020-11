Filmlerle ölümsüzleşen şarkılar

TİTANİC / CELİNE DİON - MY HEART WİLL GO ON

Hepimizin aşina olduğu bu romantik filmin romantik şarkısı da hafızalara kazınmış durumda. Yasak ve özgürlük hislerinin çakıştığı noktada giren şarkı ve sahnelerin uyumu, etkisini ikiye katlayarak seyirciye ulaşıyor. İşte efsane olmuş film ve klasikleşmiş şarkısı da dinleyeni filme götürmekte hiç gecikmiyor.



RESERVOİR DOGS / STEALERS WHEEL - STUCK IN THE MİDDLE WİTH YOU

Filmde yakalanan polisin kulağının bu şarkı eşliğinde itina ile kesildiği o sahne... Unutmak ne kadar mümkün olabilir? Tarantino'nun meşhur sahnelerinden biri olan kısım, şarkıyla bütünleşmiş bir şekilde akıllarda yer etmeyi başarıyor.



AMELİE / YANN TİERSEN

Masal diyarındaymışsınız gibi hissettiren Yann Tiersen, insanı mutluluk dolu bir hüzne aynı zamanda inanılmaz bir dinginliğe sürükleyerek avcuna alıveriyor. Filmin neredeyse her köşesini kaplamış olan Yann Tiersen, imzasını kuvvetli bir şekilde atmış ve özdeşleşen film ve müzik kategorisine başarıyla adını yazdırmıştır.



SCENT OF A WOMAN / CARLOS GARDEL AND ALFREDO LE PERA - POR UNA CABEZA

Sözleri Alfredo Le Pera'ya ait olan Por Una Cabeza; İspanyolca "at başı" anlamına gelir, at yarışlarında kullanılan ve Türkçe'deki "burun farkı" anlamına gelen bir terimdir. Atlara olan tutkusunu aşık olduğu kadına karşı duyduğu hislerle karşılaştıran bir at bahisçisini anlatan şarkı; tutku ve aşkın en uç yerlerine dokunarak seyirciyi ve dinleyiciyi mest ediyor.



TERMİNATOR / GUNS'N ROSES - YOU COLD BE MİNE

AMERİKALI ünlü rock grubu Guns N' Roses'ın 1991 tarihli albümünde yer alan unutulmaz şarkısının klibi de bir o kadar efsane olmuştur. Gaza getirme seviyesi oldukça fazla olan bu şarkı, gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu serisinden olan Terminator'e yakışmakla kalmayıp çıtayı baya bir yükseltmiştir.



ARMAGEDDON / AEROSMİTH - I DON'T WANNA MİSS A THİNG

Arosmith'in belki de içinde en fazla duyguyu barındıran şarkılarından biri olan I Don't Want to Miss a Thing, filmin önüne bir nebze de olsa geçmiştir. O zamanların ergenliğinde oldukça parlamış olan şarkı, 1999 yılında en iyi film müziği dalında Oscar adayı da olmayı başarmıştır.



LEON / STİNG - SHAPE OF MY HEART

Leon'un son sahnesinde karşımıza çıkan şarkı, yine filme nokta atışı bir şekilde vuruşunu yapıyor. Mathilda'nın hüznü, heyecanı, teslimiyeti bu şarkıyla birleşince yeniden bir hikayeye dönüşebiliyor. Hem hüzünlendirip hem de aşırı gaz verme gibi bir durumu olan bu şarkı, Leon'dan ayrı düşünemeyeceğimiz bir yapım.



WAYNE'S WORLD / QUEEN- BOHEMİAN RHAPSODY

FREDDY Mercury'nin hayatının anlatıldığı filmde; Austin Powers rolüyle ünlenmiş olan Mike Myers, "Bohemian Rhapsody" şarkısını beğenmeyen EMI yöneticisi rolünü üstlendi. 1992 yapımı olan Wayne's World filminde ise arabada arkadaşlarıyla "Bohemian Rhapsody" şarkısını seslendirerek, listelerde 2. sıraya taşınmasını sağladı. 90'lı yıllarda hayli dikkat çeken kasetten çalan bu şarkı, popülerliğini çifte katlamış oldu.

BURCU ILGIN