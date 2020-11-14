Lipgloss’larla parlayacağız

Sezonun modasını yakından takip ederken, kıyafet ve aksesuar trendleri kadar önemli olan bir nokta daha vardır: makyaj. Kadınlar için makyaj yapmak, sanat eseri inşa etmek kadar dikkat gerektiren bir eylemdir. Son yılların en popüler makyaj trendlerinin başında parlak dudaklar geliyor. Bize mat dudakları unutturan lip glosslar makyaj çantamızda yerlerini aldılar. Dudak parlatıcısı yani lip gloss, parlak görünen, ıslak bitişli rujlara verilen isimdir. Dudak parlatıcıları genellikle likit yapıda olurlar. Parlatıcılar, dudaklarınızı olduğudan daha dolgun ve büyük gösterecektir. Eğer doğal kalın dudaklara sahipseniz dudaklarınızın çok daha dolgun görüneceğini şimdiden söylemeliyiz. İnce dudaklara sahip olanlar ise bu trende en çok sevinenler olacak.