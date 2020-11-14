Oyun başlasın

Louis Vuitton'un 2021 Cruise Koleksiyonu'nda Artistik Direktör Nicolas Ghesquiere tarafından sunulan 'Game On' tasarımları, monogram çiçekler ile iskambil kartlarındaki takımlar arasında yaratıcı bir özgürlük yaratıyor. Fransız oyuncu ve Louis Vuitton marka elçisi Lea Seydoux, yeni koleksiyonu benimserken fantastik sineklerin, keskin maçaların, ışıltılı karoların ve kupaların arasına atlıyor. Bu çok yönlü 'Game On' koleksiyonu ile moda evinin deri, giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi ikonik parçaları yansıtılıyor.
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