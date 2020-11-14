Teknolojiyi ebeveynler için avantaja çeviren uygulamalar

EGLENCELİ ZEKA GELİSİMİ

Çocuk gelişim uzmanları ve pedagogların tam desteğiyle hazırlanan MentalUP; çocukların dikkat, hafıza, mantık, görsel ve sözel zeka gelişimini destekleyen bir oyun uygulaması. Eğlenerek öğrenen çocukların zihinsel beceri gelişimlerine katkı sağlayan MentalUP; unutkanlığa iyi geliyor, çocukların derslerde öğrenme verimliliğini artırıyor, odaklanma ve konsantrasyon becerilerinin güçlendiriyor, çocukların güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.



BİLİM VE TEKNOLOJİ BİR YAKLASIM MERAKLISI ÇOCUKLARA

NASA'nın çocuklar için özel olarak hazırladığı internet sitesi NASA Kids Club, özellikle bilim ve teknolojiye meraklı olan çocuklar için oldukça etkileyici. Bu sitede uzayla ilgili eğlenceli oyunların yanı sıra, uzay haberlerine de ulaşılabiliyor. Ayrıca çocuklar, beğendikleri resimlerin çıktılarını alarak uzayla ilgili boyama çalışmaları da yapabiliyor.



EGLENCELİ ZEKA GELİSİMİ

Çocuk gelişim uzmanları ve pedagogların tam desteğiyle hazırlanan MentalUP; çocukların dikkat, hafıza, mantık, görsel ve sözel zeka gelişimini destekleyen bir oyun uygulaması. Eğlenerek öğrenen çocukların zihinsel beceri gelişimlerine katkı sağlayan MentalUP; unutkanlığa iyi geliyor, çocukların derslerde öğrenme verimliliğini artırıyor, odaklanma ve konsantrasyon becerilerinin güçlendiriyor, çocukların güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.



ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLU INGİLİZCE

4-12 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak oluşturulan Novakid, çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı oluyor. Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan eğitimlerde çocuğun İngilizce'yi severek, anlayarak ve uygulayarak öğrenmesi hedefleniyor. Bu sebeple derslerde bir öğretim yöntemi olarak oyunlar kullanılıyor.



EBEVEYNLER İÇİN DENEYİM PAYLASMA PLATFORMU

Paylaş Büyüsün, daha çok ebeveynlere yönelik oldukça faydalı bir internet sitesi. Amacı ise, çocukların gelişim süreçlerinde ebeveynlerin yaşadıkları problemleri ve çözüm yollarını paylaşarak birbirlerinden bir şeyler öğrenebilmesi. Aynı zamanda Paylaş Büyüsün'de uzman görüş ve tavsiyeleri de bulmak mümkün.

Çocuklara sevdirmesi en zor konulardan biri de, kuşkusuz matematik. Pet Bingo, çocuklara matematiği eğlenceli bir yolla öğreterek sevdirmeyi amaçlayan faydalı uygulamalar arasında yer alıyor. Eğlenceli animasyonlarla aşama aşama zorlaşan işlemler adeta Pet Bingo'da adeta bir oyuna dönüşüyor.



MİNİKLER İÇİN MİZAH

7-13 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan ilk mizah dergisi olan Süper Penguen, mizah ve duyguları ifade etmenin en etkili ve eğlenceli yolu. Çocukların hayal gücünü geliştiren Süper Penguen, miniklere karikatür çizmeyi öğreten faydalı uygulamalardan biri. Üstelik içeriği psikologlar ve uzmanlar tarafından hazırlanıyor.



DÜNYAYA HAYVANLARIN GÖZÜNDEN BAKIN

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) hazırladığı bir uygulama olan WWF Together, dünyadaki ilginç hayvanların öykülerini farklı bir bakış açısıyla sunuyor. Nesli tükenmekte olan hayvanların dünyasını keşfetmenize izin veren WWF Together, çocukların da doğa ve hayvanlarla olan ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyor. Öyle ki, uygulama içindeyken kendinizi kelebeklerin kanat çırpışlarında ya da bir kaplanın gözünde bulabiliyorsunuz.



GÜVENLİ İNTERNET İÇERİKLERİ

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından hazırlanan guvenlicocuk.org.tr tamamen çocuklar için hazırlanmış eğlenceli ve eğitici bir internet sitesi. Site içinde sudoku ve satranç gibi zeka oyunlarının yanı sıra, eğlenceli aktiviteler ve yararlı bilgiler bulmak mümkün.



Melih DEMİRTAŞ