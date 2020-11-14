Zorlu’nun sahnesi evinize geliyor

TOPLUM içerisinde yer alan tüm bireylerin dünya standartlarında kültür sanat etkinliklerine erişebilmesi amacıyla çalışan Zorlu PSM, bugüne kadar coğrafi uzaklık ya da maddi engeller nedeniyle etkinliklere erişememiş sanatseverleri de ağırlamak üzere yepyeni bir dijital platformu, 8'inci sezonunda hayata geçiriyor. Zorlu PSM Online adıyla, online.zorlupsm. com adresinden ulaşılan platform, Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserleri ve İbrahim selim ile Bu Gece etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor. Passo.com. tr üzerinden satışa satışa çıkan biletler, Kasım ayına özel olarak

10 TL. HİBRİT ETKİNLİK MODELİ

8'İNCİ sezonuna #mesafeliamabirlikte diyerek yeniden "merhaba" diyen ve sanatseverlere kapılarını yeniden açan Zorlu PSM, değişen yaşam biçimimize kültür sanatı dahil etmek üzere hibrit etkinlik modelini hayata geçiriyor. Salondan canlı yayınlar, konser kayıtları, yıldız isimlerin olduğu özel konserler gibi pek çok içerik sunacak Zorlu PSM Online, en iyi etkinlikleri ev konforuna taşıyor. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, oluşturdukları bu yeni çevrimiçi sahne ile ilgili şunları ifade etti; "Mart ayı itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde gördük ki, iyi şartlarda, kaliteli bir şekilde sunulan kültür sanat içeriğinin ciddi bir takipçisi var. Bu süreçte online mecralardan yayınladığımız etkinlikler sayesinde 1,5 milyon izleyiciyle buluşmak bizi çok mutlu etti. Pandemi süreci öncesinde etkinliklerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak konusunda farklı projeler üzerinde çalışıyorduk. Değişen hayat koşulları bize bunu dijital ortamda deneyimleme fırsatı verdi. Zorlu PSM Online platformu aracılığıyla artık sahnelerimizde yer alan etkinlikleri ekranlara da taşıyor, en iyi etkinlikleri ev konforunda izleyiciyle buluşturuyoruz."

YENİ SÜRPRİZLER DE VAR

ÖNCE Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserlerinin açıklandığı platformda İbrahim Selim ile Bu Gece etkinliği de izlenebilecek. Çok yakında birçok etkinliğin hibrit olarak hayata geçeceği Zorlu PSM sahnelerinde, sanatçıyla tanışma, imzalı ürün sahibi olma, yayınlanan etkinliği banttan izleme gibi sürprizlerin olacağı paketler de sunulacak.



ZORLU PSM'NİN İLK HİBRİT KONSERLERİ SÖYLE;

16, 23, 30 Kasım; 7, 14, 21 Aralık - İbrahim Selim ile Bu Gece ● 4 Aralık - Vestel Gururla Yerli Konserleri: Dilek Türkan "Kadın Eli Değmiş Şarkılar" Konuk Sanatçılar: Demet Evgar, Selen Öztürk ● 8 Aralık 2020 -Vestel Gururla Yerli Konserleri: Sertab Erener ● 5 Aralık 2020 - BEDÜK - Turkcell Sahnesi ● 22 Aralık - Vestel Gururla Yerli Konserleri:

Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl'an Ertem