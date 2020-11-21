Herkesin terk ettigi Gördes’i onlar bekliyor

Manisa'ya 110 kilometre mesafede bulunan eski Gördes olarak bilinen ilçe merkezi, 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kayması nedeniyle bölgede yapılan incelemelerin ardından ilçe merkezinin taşınmasına karar verildi. Gördes ilçe merkezi, yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında yaklaşık 4 kilometre mesafesinde olan yeni yerleşim yerine taşındı. Yaklaşık 70 yıl önce herkesin terk ettiği eski Gördes ilçe merkezi adeta hayalet kasabaya dönerken, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı kentte 4 aile kaldı. Herkesin terk ettiği eski Gördes'i terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren aileler, geçimlerini çiftçilikle sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan terk edilmiş kentteki yapılar ise dikkat çekti. Bazı camilerin minarelerinin yarım olduğu ve minarenin neredeyse devrilecek kadar yan yattığı görülürken, ahşap Rum evleri de kentteki dikkat çeken yapılar arasında yer aldı. Birçoğu taş yapı olan evlerden ayakta kalanlar olduğu gibi bazı evler ise tamamen yok olmuş durumda.

1948'DE BOŞALTILDI

Eski Gördes'i terk etmeyip doğduğu yerlerde yaşamaya devam eden Süleyman ve Zarife Köseoğlu çifti yaşamlarından memnun. Birçok medeniyetin yaşadığı eski Gördes'e adeta bekçilik yapan çift, yaşamlarını çiftçilik ve hayvancılıkla sürdürüyor. Yaşlı çiften Süleyman Köseoğlu, burada doğup büyüdüğünü ve burada öleceğini belirterek, eski Gördes'in boşaltılma günlerini anlattı. Binlerce kişinin eski Gördes'te yaşadığını kaydeden Süleyman Köseoğlu, "Ankara'dan bir bayan geldi, heyelan tehlikesi nedeniyle dağın göçüp evlerin altında kalabileceğini söylediler. 1948 yılında taşınma başladı. İnsanların bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da devlet yardımıyla göçüp gitti. Biz burada kaldık, tarlalarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Geçmişte burası çok farklıydı, şimdi kimseler kalmadı. 3-4 ev var, onlar da kışları herkesin taşındığı Gördes merkezine gidiyorlar. Biz buranın yaşantısını seviyoruz. Burada hayatımız geçiyoruz. Zaten hastalık var diye ben Gördes merkezine gitmiyorum. Korona virüs olduğu için şimdi burası daha da iyi geldi bize. Ben burada doğdum, burada okula gittim, burada evlendim, burada da öleceğim" diye konuştu.

GELİN OLARAK GELDİ

Eski Gördes'e gelin olarak gelen Zarife Köseoğlu da, günlerinin güzel geçtiğini anlattı. Zarife Köseoğlu, "Ben buraya gelin olarak geldim, 50 yıldır buradayım. Günlerimiz güzel geçiyor, bazen çalışıyoruz, bazen yatıp dinleniyoruz. İnsanlar gittiler ama biz gitmedik. Burayı sevdik. Şimdi eski evlere bakınca buralardan kimler geldi kimler geçti diye düşünüyorum. Onlar gittiler, biz kaldık. Herkes terk etti ama burası bize iyi geldi" dedi.

Nermin UÇTU