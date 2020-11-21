Saçlarda kurdele modası

Kıyafet ve saç modelleri derken sıranın aksesuarlara da gelmesi neredeyse kaçınılmazdı. Stil arenasında 50'lerden 90'lara uzanan retro tutkusu, saçlara da transfer olmaktan hiç çekinmiyor. Örneğin kurdeleler... İçerisinde olduğumuz moda haftalarında da sıklıkla rastladığımız kurdele ile tutturulmuş topuz ve atkuyruğu modelleri, trend sahasında ilk sıraya oynayacağının sinyallerini vermeye başladı bile. Kurdeleleri aklınıza gelebilecek her saç stilinde kullanabilirsiniz. Nasıl mı? "Half Bun" modelini tercih etmeye karar verirseniz, saçınızın ön katlarından aldığınız bir tutamı döndürerek, kafanızın orta kısmında sabitleyin. Sonrasında etrafını seçtiğiniz kurdeleyle fiyonk yaparak bağlayın. Kurdeleyi olabildiğince uzun seçerek, fiyongu daha büyük bir hale getirebilirsiniz.