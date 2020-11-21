Sanat egitimi her yerde

Yeniden online eğitime geçen çocuklar dezavantajlı gibi görünse olumlu şeyler de yaşanıyor. Örneğin Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan çocuklar çevrimiçi sistemle eğitimlere yer, mekan kaygısı olmadan ulaşabiliyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik hazırlanan atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Kasım ve Aralık ayları boyunca hafta sonları çevrimiçi gerçekleştirilecek atölyeler, kodlama eğitiminden resim tekniklerine geniş bir yelpazeden temalar içeriyor



KODLAMA SANAT ATÖLYESİ

Kodlama Sanat Atölyesi'nde programlama dili Scratch'in bloklarla işleyen yapısı, bu amaç için gerçekleştirilmiş bir oyun üzerinden işlenecek. Katılımcılar, Ged adlı bir kahramanın maceralarına eşlik edecekleri oyunda aynı zamanda blok kodlamaya dair bilgi edinecek.



ILLÜSTRASYON ATÖLYESİ

Katılımcıların, üç boyutlu figür ve mekân tasarımları gerçekleştirecekleri Üç Boyutlu Karakterler - İllüstrasyon Atölyesi'nde çocuklar ellerinde bulunan malzemeleri kullanarak kendi hikâyelerini hayata geçirecek.



KâGIT HEYKELLER ATÖLYESİ

Vladimir Tatlin (1885-1953) ve Henri Matisse'in (1869-1954) eserlerinden hareketle gerçekleştirilecek Kâğıt Heykeller Atölyesi'nde çocuklar, bu iki sanatçının tarzlarını inceleyip üç boyutlu çalışmalarla kendi yorumlarını hayata geçirecek.

Melih DEMİRTAŞ



DISAVURUMCULUK ATÖLYESİ

Dışavurumculuk Atölyesi'nde ise çocuklar, Rus sanatçı Wassily Kandinsky'nin (1866-1944) dışavurumculuk akımı kapsamına değerlendirilen eserlerinden hareketle kendi kolaj çalışmalarını ortaya çıkaracak.



MAGARA RESİM ATÖLYESİ

Mağara Resim Atölyesi'nde, tarihöncesi çağlarda kayalar üzerine resmedilmiş hayvan figürleri örnekleri incelenecek ve insanlığın bu dönemine ait çalışmalar gerçekleştirilecek. Söz konusu figürleri çizmek için kullanılan boya çeşitleri ve bunların nasıl elde edildiği üzerine düşünecek katılımcılar, farklı malzemelerle benzeri resimler yapacak.



MÜZEDE EVCİLİK ATÖLYESİ

Müzede Evcilik Atölyesi'nde ise katılımcılar, SSM Resim Koleksiyonu ve onunla bağlantılı Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisinin yanı sıra Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu ile Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu'ndan seçilmiş eser ve objeleri inceleyecek ve sonrasında bunlardan ilhamla kendi eserlerini oluşturacak.



ZİHİN GELİSİMİ ATÖLYESİ

Müzik eğitim uzmanı Dr. Bilge Pirondini'nin yönetimindeki Zihin Gelişimi Atölyesi, psikomotrisite disipliniyle müziği bir araya getirecek. Hareket yoluyla beynin aktive edilmesini içeren psikomotrisite odağında gerçekleşecek çalışmada çocuklar bilinçli hareket örgüleri ve müziğin eşliğinde motor, bilişsel ve duyusal işlevlerini keşfedecek. Atölyede, bale eserlerine hikâye yazıp, bundan hareketle koreografiler oluşturma, bedeni bir enstrüman olarak kullanma gibi etkinliklerin yanı sıra müziğin kinestetik yönünü keşfetmeye yönelik alıştırmalar yer alacak.



RESİM Mİ HEYKEL Mİ ATÖLYESİ

Resim mi Heykel mi Atölyesi'nde soyut ve hareketli konstrüksiyonlarıyla tanınan ABD'li sanatçı Alexander Calder'ın (1898-1976) eserleri temel alınacak. Resim ve heykel kavramları ve bu alanda çalışan sanatçıların yaratım süreçleri üzerine düşünecek çocuklar, atölyenin uygulama aşamasında ise Calder'ın yarattığı biçimleri kâğıda aktarıp keserek kendi heykellerini yapacak.