Tarihten bugüne uçan arabalar

İnsanlığın binlerce yıllık uçma hayali gerçek oldu... Samuel Henson ve John Stringfellow ikilisi 1841’de uçan bir arabanın patentini aldılar. Projelerinde başarılı olamasalar bile, uzun ve garip bir uçan araba hikayesi başlattılar. İşte 1841’den 2000’lere kadar uçan arabalar...

Henson Aerial Steam Carriage (1841)

William Samuel Henson ve John Stringfellow, 1841'de bu uçan arabanın patentini aldılar. Ancak, 150 feet'lik teorik kanat açıklığına sahip tek kanatlı uçaklarının işlevsel bir versiyonunu asla üretemediler



Curtiss Autoplane (1917)

Glen Curtiss'in uçağı, New York'un 1917 Pan-Amerikan Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktı. Autoplane, alüminyum bir gövdeye, plastik pencerelere ve yolcular için bir ısıtıcıya sahipti. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle uçak asla uçmadı.



Pitcairn PCA-2 (1923)

Amerika Birleşik Devletleri'nde sertifika alan ilk döner kanatlı uçaktı. Deneme uçuşu yapan bu uçak, Herbert Hover'ın başkanlığı sırasında Beyaz Saray çimlerine indi



AH Russell'ın Nutley Buluşu (1924)

Kanatları olan bir otomobil ve radyatör ızgarasından çıkıntı yapılan bir pervane... 1924'te New York Times Meydanı'ndan işte bu şekilde geçti.



Waterman Aerobil (1937)

Waterman, 1937'de bu uçan arabayı yapmak için 6 silindirli Studebaker model bir arabayı modifiye etti.



Airphibian Fly Car (1948)

1948 üretimi bu uçan araba ise, gördüğünüz gibi arabadan uçağa dönüştürüldü. Araba gövde olarak kullanıldı ve pervane buruna tutturuldu.



Ford Levacar (1959)

Tek koltuklu konsept otomobil tekerlekleri hurdaya çıkardı ve saatte 500 millik bir azami hıza ulaştı



Aero-Car (1966)

Aero-Car, ilk umut vaat eden uçan arabaydı. Prototipleri yerde 60 mil ve gökyüzünde 110 mil / saate ulaşabilirdi.



The Flying Maruti

Hintli mucit AK Vishwanath tarafından yakın zamanda icat edilen uçan araba



1973 AVE Mizar

AVE Mizar, kalkış için hem uçağı hem de araba motorlarını kullanıyordu. Teoride bu, aracın güvenli bir şekilde inmesine izin veriyordu. 1973'te gerçekleşen test uçuşu ve ardından gerçekleşen bir kaza, AVE hayalini çabucak sona erdirdi.



Liberty

20 yıldır uçan otomobiller üzerinde çalışan Hollandalı Pal-V şirketi, ilk seri üretim uçan araba olan Pal-V Liberty ile Avrupa sokaklarında yasal bir şekilde gezebilemek için sertifikasını aldı. Ancak uçan araba Liberty, satışa sunulmadan önce 2022'ye kadar test sürüşleri devam edecek.



The M400 Sky-car

Bir "VTOL" (dikey kalkış ve iniş) uçan araba olan M400, mucit Paul Moller'in hayatının eseriydi.



AeroMobil 3.0

Uçan araba, 2010 yılında Slovak Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yetkilendirilen Slovak Ultra Hafif Uçuş Federasyonu'ndan (SFUL) sertifika aldı.



Cezeri

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen uçan araba Cezeri Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen test uçuşlarında problem yaşamadı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesinin 10-15 yılı bulacağı açıklandı.