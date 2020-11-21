Telefonunuzu yüzde yüz şarj etmeyin

Günlük hayatımızın vazgeçilmez teknolojilerinden biri haline gelen telefonlarla ilgili en büyük sorunlardan biri şarj sıkıntısı. Olmadık bir yerde şarjımızın bitmesini istemediğimizi için bataryaları yanlış kullandığımızı söyleyen telefon teknik servis uzmanı Tuncay Baz, telefonlarımızın uzun süreli kullanımı için tavsiyelerde bulundu. Baz, "Telefonumuzun şarj yüzdesi uyarı vermeden ya da yüzde yirminin altına inmeden telefonumuzu şarj etmemeliyiz. Telefonumuzu yüzde yüz şarj etmemeliyiz. Yüzde 80 civarında şarjdan çıkarmalıyız. Şu anda yüzde 90 sınırlaması dünya markası telefonlarda yer alıyor. Yeni çıkan yazılımlarında da yüzde 80'de telefonunuzu şarjdan çekin uyarısı veriyor" şeklinde konuştu.

YAN SANAYİ KULLANMAYIN

Telefonlar için orijinal ürünler kullanın diyen Baz, "Orijinal şarj aleti ve ürünleri tavsiye ediyoruz. Yan sanayi şarj aletlerini kullanmayın. Sonuçta bunlar fabrikadan kendi değerlerinde üretiliyor ve sizin telefon kutularınıza bırakılıyor" şeklinde konuştu. Son dönemde powerbank kullanımının da yaygınlaştığını aktaran Baz, bu konuda da orijinal powerbank kullanımını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.



SUYA DÜŞEN TELEFONU SAÇ KURUTMAYLA KURUTMAYIN

SIKÇA karşılaşılan telefonların suya düşme problemi ile ilgili bilgiler veren Baz, "Suya düşen telefonları saç kurutma makinesiyle kurutmayın. Bunun yerine suya düştüğü andan itibaren vakum torbasına koyup teknik servise götürmeniz gerekiyor. Saç kurutma ile kurutulmaya çalışılan telefonlarda daha sonra sorunlar oluşmakta. Patlamaya kadar varan ciddi sonuçlar doğuruyor. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz.



BATARYA ARIZASI NASILT ESPİT EDİLİR?

BATARYANIN arızalı olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğini pratik bir yöntemle anlatan Baz, "Telefonunuz şarjı yüzde ellideyken kapatın. Açınca yüzde ellinin altında bir rakamla karşılaşıyorsanız bataryanızın ömrü azalmış demektir. Sağlıklı bir telefon için yeni bir batarya almanızı öneririz. Telefonlarımızın alt sistem uygulamalarını kapatabiliriz. Ayrıca ışık düzeyini düşürerek şarjın daha uzun gitmesine yardımcı olabiliriz."



NOSTALJİK TELEFONLARA İLGİ SÜRÜYOR

TAMİR için getirilen nostaljik telefonlarla da ilgili konuşan Baz, "Zamanının efsane telefonları bunlar. Hala soran, talip olanlar var. İlgi oldukça yüksek nostaljik telefonlara. Kimi eski günlere dönüyor. Kimisi teknoloji çılgınlığından kaçıyor" diye konuştu.