Terlik çorap ikilisi

Birkaç yıldır her defilede karşımıza çıksa da hala geniş bir kitle tarafından kabul görmeyen sandalet içine çorap modası bu sene de devam ediyor. Her ne kadar başlarda bu modaya karşı da çıksak artık gözümüz alıştı. Sokak modasında karşımıza çıkan sandalet ve terliğin içine giyilen çoraplar stilimize yeni bir hava katıyor. Özellikle Podyumlarda bir çok defilede topuklu ayakkabının içine bile giyilen çoraplar tam da kışa uygun bir trend. Hele ki şu pandemi günlerinde evde rahat bir stile alışmışken bu bizler için vazgeçilmez bir hale gelecek gibi. Özellikle tüylü terlik içine giyilen çoraplar çok tatlı duruyor.