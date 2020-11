Jagten / The Hunt (Danimarka)

Filmin isminin Türkçe çevirisi Onur Savaşı. Aslında bu isim bile filmin konusu hakkında ipucu veriyor. 40 yaşındaki Lucas, yeni boşanmış ve bu sancılı süreç sonunda hayatını tekrar düzene koymaya çalışan biridir. Fakat öylesine söylenmiş küçük bir yalan, içinde yaşadığı kasabaya bir virüs gibi yayılır ve Lucas kendini hayatı, saygınlığı ve onuru için savaşırken bulur. 'Onur Savaşı' Cannes Film Festivali'nde büyük ses getirmişti. Film Altın Palmiye'ye aday gösterilirip farklı kategorilerde üç ödüle layık görülürken, Mads Mikkelsen 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.



Delikanlı / Boy (Yeni Zelanda)

1984 yılında geçen filmide Boy (James Rolleston), 11 yaşında, parlak ve güzel bir yüzü olan bir çocuktur. Kahramanımız, çok zeki bir suçlu olan babasına tapıyor, onu zihninde diğer insanlardan çok daha başka yerlere konumlandırıyordur. Fakat bu hayranlık ortadan kalktığında kahramanımız ne yapacaktır?



Bir Ayrılık / A Separation (Iran)

14 yıllık evli Simin (Leyla Hatamı) ve Nader (Peyman Moaadi) boşanmaya karar verirler. Zeki ve duyarlı 11 yaşındaki kızları Termeh (Sarina Farhadi) ve alzheimer hastası olan ve sürekli bakıma muhtaç olan Nader'in yaşlı babası (Ali-Asghar Shahbazi) ile bir dairede yaşayan çiftimiz verecekleri büyük kararın sorumluluğu altındadırlar ve aslında boşanmak istemelerinin sebebi de budur. Filmin yönetmenliğini Oscar'lı yönetmen Asgar Ferhadi yapıyor. Berlin Film Festivali'nden de Altın Ayı kazandı.



Içimdeki Yangın / Incendies (Fransa)

Wajdi Mouawad'ın bol ödüllü tiyatro oyunundan uyarlanan film trajik bir aile hikayesini merkezine alıyor. Lübnan'daki Müslüman- Hristiyan iç savaşının en karanlık dönemine ışık tutan İçimdeki Yangın, En İyi Yabancı Film Oscar'ına da aday gösterilmişti.



A Fish Called Wanda (Ingiltere)

Wanda Adında Bir Balık, polisiye komedi türünde olan ve tam bir İngiliz mizahı ürünü. 1988 yapımı filmde, elmaslara çook çok düşkün olan seksi Amerikalı bir kadın olan Wanda ve onun erkek arkadaşı Otto'nun bir elmas koleksiyonu soygunu için İngiltere'ye gelmeleri konu ediliyor.



Tanrı Sehri / City of God (Brezilya)

Tanrı Şehri" Rio de Janeiro'nun gecekondu çetelerinin hikayesine dalan öfkeli bir film. Rio'nun yoksulları şehir merkezinden izole etmek için inşa ettiği gecekondu mahallelerinde geçiyor. Film, 1960'ların sonu ile 1980'lerin başı arasında Rio de Janeiro'nun Cidade de Deus banliyösünde organize suçun büyümesi ile her şeyin ortasında kalan ana karakteri ile başlayıp, filmin kapanışında uyuşturucu satıcısı Li'l Ze ile kanunsuzlar arasındaki savaş ile sona eriyor.



Toni Erdmann (Almanya)

Toni Erdmann, bir baba - kız hikayesi. Cannes jürisinin komedi filmlerine olan ön yargısı sebebiyle bir ödül kazanamayan film Oscar adaylığına uzanacak kadar yankı ulaştırmyı başardı. 2 saat 40 dakikalık süresiyle tam bir komedi filmi olmayan film, kendisi gibi yaşlı köpeğiyle yaşayan ve günlerini etrafındaki insanlara küçük şakalar yaparak geçiren bir adamın, yurtdışında yaşayan kızıyla iletişime geçme çabasını anlatıyor. Yaygın tabir ile "loser" bir babayla "winner" bir kızın üzüntüden doğan draması sizi yer yer güldürüp yer yer de üzecek.



Süphe / Burning (Güney Kore)

Burning, son yıllarda yükselişte olan Güney Kore sinemasının en iyi örneklerinden biri. Film, Kore'nin 2019 yılı Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü Adayı olarak da ilan edildi. Part-time yazar, part-time kuryelik yapan Jongsu, eski komşusu Haemi'yle aralarında bir aşk ihtimali doğsa da, Haemi'nin çıkacağı Afrika önlerinde bir engele dönüşür. Haemi'nin geziden Ben adında gizemli bir adamla dönmesi, Jongsu başta olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirir...



Ema (Sili)

Ema, tüm isteklerine rağmen çocuk sahibi olamayan ve istedikleri çocuğu evlat edinen bir çiftin hikayesini anlatıyor. Kullanılan müzikler, şahane kadrajlar ve müthiş senaryosu ile iz bırakan Ema'yı, aykırı filmler seviyorsanız, mutlaka izlemelisiniz.



Deniz Kızlarının Sarkısı / The Lure

Agnieszka Smoczynska'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Varşova'da bir kabareye kabul edilen denizkızı iki kız kardeşin hikayesi anlatılıyor.



Ruhların Kaçısı / Spirited Away (Japonya)

Asya sinema tarihinin en başarılı filmlerinden olan yapım, 75. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon dalında Oscar'a, 52. Berlin Film Festivali'nde ise Altın Ayı ödülüne layık görülmüştü. Chihiro isimli küçük bir çocuk ve ailesi yeni bir kasabaya taşınırlar. Buraya olan yolculukları esnasında bir geçit fark eden aile, bu geçitten geçtiklerinde kendilerini fantastik bir dünyada büyülenmiş bir şekilde bulurlar. Chihiro, yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğunu fark ettiğinde ailesini kaybeder ve babasını kurtarmak için boyundan büyük bir maceraya atılır.



Sevgisiz / Nelyubov (Rusya)

Leviathan filmiyle tüm dünyada adını duyuran Andrey Zvyagintsev'in son filmi Sevgisiz (Nelyubov). Sevgisiz'de, evliliklerinin sonuna gelen Zhenya ve Boris'in serüveni anlatılıyor. 2018 yılında Rusya'nın Yabancı Dilde En İyi Film, Oscar adayı olan bu filmde, ailenin ve ailedeki bencilliklerin sonuçları anlatılıyor.



Mısır Adası / Simindis Kundzuli (Gürcistan)

Başrolünde İlyas Salman gibi tanıdık bir oyuncunun yer aldığı Simindis Kundzuli için, küçük ülkenin büyük ses getiren filmi desek yalan söylemiş olmayız. İlyas Salman'ın canlandırdığı bir çiftçi ve torunu, Gürcistan ile özerk Abhazya arasında kalan küçük bir adada, sakin ve tekdüze bir hayat sürmektedir. Tekdüze hayatlarındaki huzurları, yaralanmış bir askerin geniş mısır tarlasına gizlenmesi ile bozulur. Yaralı asker dede ve torunun bir taraf tutmasına sebep olacaktır.



Muhtesem Güzellik / La Grande Bellezza

Roma'nın etkileyici akışında yaşayan Jep Gamberdella (65), yitip giden gençliğine özlem duyan bir yazardır.. Özlemini duyduğu o meşhur gençliğinde yazdığı "The Human Camera" ile büyük bir başarı yakalamış ve bu başarı sayesinde romanın etkileyici yaşam akışında kendisine ihtişamlı bir hayat kurmuştur. BaşarılBarla geçen hayatı boyunca tanıdığı insanların değişimlerine ve insanlıktan çıkma noktasına geldikleri bir krize tanık olur. Hayallerinde masumiyetini koruyan tek şey ise gençlik aşkıdır. Artık yeniden yazma zamanının geldiğine karar verir...



Nebraska (ABD)

Her ne kadar dünyada gişe sineması gelince akla gelen ilk ülke ABD olsa da ABD'nin içindeki küçük bir azınlık bağımsız art-house filmler üretmeye devam ediyor. Tam 6 Oscar adaylığı olan filmde, artık iyice yaşlanmış olan alkolik baba Woody Grant'ın, bir piyangodan büyük ödülü kazandığını öğrenerek ödülünü almak için Montana'dan Nebraska'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkması konu ediliyor.