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Haberler Cumartesi Kim demiş beyaz kışın giyilmez diye!

Kim demiş beyaz kışın giyilmez diye!

Kim demiş beyaz kışın giyilmez diye!
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Özellikle bu kış beyaz kaban oldukça iyi bir seçim. Aslında beyazın her renkle kolaylıkla oluşturduğu uyumdan mütevellit, klasikler arasında sayılabilir beyaz mont ve kabanlar. 2021 kışını diğerler kışlardan ayıran sebeplerden biri, artık mevsim renkleri diye bir kavramın kalmaması. Yani beyazın yada canlı renklerin sadece yazın giyilebileceği, kışın ise koyu renk giymek gerektiği gibi yönlendirmeler uzun zamandır hayatımızda değil. Gardırop önünde durup, ne giysem acaba diye düşündüğümüz günler hepimizin çoktur. Şık, sofistike, modern beyaz kaban modelleri, giydiğiniz en sıradan kıyafetleri bile değiştirmesinden dolayı, her zaman iyi bir seçim oluyor.

Fulya TANYOL

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