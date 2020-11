Macır lezzeti Akhisar köftesi

Dünya mutfakları içinde ilk üç arasında gösterilen Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Türk mutfağının yöresel yemeklerinin başında köfteler gelir. Köfteler, ülkemizde coğrafî bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin özelliğini yansıtan yöresel ürünlerimizdir. Ege'nin üretim ambarı Akhisar, tarih boyunca birçok kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Tarımı, sanayisi, toplumsal yapısı ve etkili kimliğiyle çoktan il olmayı hak eden Akhisar, uzun yıllar tütün üretiminin başkentiydi. Ancak tütün eksperi olarak yıllarca görev yaptığım Akhisar'da Tekel'in özelleştirilmesi ile birlikte tütün üretimi de azaldı. Şimdi zeytin ve zeytinyağı üretiminde özellikle sofralık zeytin konusunda Türkiye'nin en önemli üretim merkezi. Akhisar, zeytinini "insanlık mirası" olarak görüyor ve bu kimliği dünya markası yapmak için gece gündüz demeden proje üretiyor.



BALKAN TÜRKLERİ

Bugün köftesi, tütünü, zeytini ile meşhur Ege'nin en güzel ilçesi olan Manisa'nın Akhisar ilçesindeyiz. Akhisar ilçesi yerli nüfusla birlikte büyük ölçüde Makedonya ve Batı Trakya göçmenlerinden oluşur. Çoğunluğu bugün Yunanistan Makedonya'sından gelen muhacirler Akhisar'a kendi kültürlerini de getirmişlerdir. Esasen, Balıkesir, Bursa ve İnegöl taraflarında da çoğunlukla çok benzeri türde köfte bilinir bunların çoğunun da menşei Balkan Türkleridir. Akhisar Köftesi namıyla bilinen köftenin asıl adı Macır (Muhacir) köftesidir. Akhisar Köftesi; kullanılan et itibariyle lezzetini, yağını ve suyunu muhafaza eden bir özelliğe sahiptir. Tamamen dana etinden mamul, sadece tuz ve soğandan oluşan ve yiyenlerin damağında safi et tadı bırakan özel bir köftedir.



YER BULMAK ZOR

Bugün lezzet durağımız Akhisar köftenin en önemli lezzetlerini ve etin en özel halini sunan Muhtarın Yeri Dayıoğlu Kasabı Akhisar Köftecisi. İzmir'den Akhisar'a girişte Tütün Otel'den sonra ikinci lambalardan sola Zeytinliova tabelasından dönüyorsunuz. Akhisar Zeytinliova yolunda zeytin ağaçlarının arasından ilerledikten sonra Dayıoğlu kasabına varıyorsunuz. Burası 600 kişi kapasiteli ancak açık olduğu günlerde hafta sonları yer bulmak zor, kuyruk beklemek zorundasınız. Akhisar köfte benim en favori lezzetim. Köfte konusunda çok iyi bir lezzet avcısıyımdır. Nerede iyi köfte yenir iyi bilirim. Sındırgı'ya memleketime gidip gelirken yolum Akhisar'a düştüğünde mutlaka uğradığım lezzet adresidir Muhtarın Yeri Dayıoğlu Kasabı. Muhtarın Yeri 2002 yılında baba, aynı zamanda Dayıoğlunun Muhtarı olan Halil İbrahim Güleş tarafından kurulmuştur. Bir aile işletmesi olan Dayıoğlu Kasabının işletmesini oğlu Okan Güleş Bey, ailesi ile birlikte yürütmektedir. Gerçek Akhisar köftesini doğal haliyle hiçbir karışım olmadan günlük kendi çiftliklerinden hayvanlardan elde ettiği etlerle yapmaktadır mutlaka denemelisiniz. Muhteşem bir tat ve lezzet. Kaliteli et ve et ürünlerini sofralara taşıyan eşiz lezzetleri ile misafirlerini ağırlayan Dayıoğlu Kasabı. Sucuk, et ve et ürünleri kilo ile restoranda satılmaktadır. Sucuklar yüzde 100 dana etinden yapılmaktadır.



SUCUK DA TATMALISINIZ

Şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapanması ile pişmiş ve çiğ ette gel al ve paket servis hizmeti verilmektedir. Köftesi kadar kendi yapmış olduğu sucukları da büyük ilgi görüyor. Dayıoğlu kasabının en önemli özelliği gelen müşterin et, köfte ve sucuk ihtiyaçlarını da buradan karşılayabilmesi. Size tavsiyem ilk gittiğinizde köfteyle birlikte biraz da sucuk tatmanız. Enfestir! Küçük de olsa toptan satışları var. Parolaları dürüstlük kaliteli ve hijyen en önem verdiği konular. Mekânın işletmecisi Okan Güleş'e bu başarılarının sırrını soruyoruz. Okan Bey "Sırrımız, kaliteli, doğal beslenen hayvanları kendimiz besliyor ve kendimiz kestiriyoruz. Köftemizin ve ürünlerimizin içine hiçbir katkı malzemesi koymuyoruz sadece soğan ve tuz koyuyoruz. Yüzde 100 dana etinden köftemizi yapıyoruz. Birincil önceliğimiz, müşteri memnuniyeti olup bunun için benimsediğimiz en önemli prensip, işimizi severek yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin hiçbirinde ürün kalitesini düşürecek veya insan sağlığını tehlikeye sokacak ara maddeler bulunmamaktadır, bu bizim iş ahlakımızın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu lezzeti bütün İzmirli Egeli hemşerilerimin görmelerini tatmalarını istiyorum. Bizim kullandığımız bütün ürünler özel katkısız ve doğaldır" diyor. Tatlılar; Kazandibi, Kemalpaşa ve ekmek kadayıfı da kendi üretimleri. Günlük taze olarak sunulan ekmek kadayıfına bayıldım mutlaka tatmalısınız.



Sonsöz: Ege'nin gelenek ve göreneklerinin sevgi ve saygı ile her türlü insani değerleri yaşatarak yapan ve başarıya ulaşan markanın adı "Muhtarın Yeri Dayıoğlu Kasabıdır". Genç, dinamik, heyecanlı, sevgi dolu, işini sevgi ile yapan Okan Güleç ve ailesine bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.