Rahat ama sık parça: Oduncu gömlek

ODUNCU gömlekleri çok sevdiğimiz için, aynı tarzdaki bir ceket ürün kış dolabımız-da eksik olma-malıdır. Bu kışa uygun ceket-ler yumuşak bir yün karışı-mından yapı-lıyor ve kare-li bir tasarıma sahip. Göğüs kısmında büyük cepleri, geniş kesimle-ri ve bazılarının saçaklı uçları ile dikkat çeki-yor. Kot pan-tolon ve bot-larla karmaşık bir şekilde bir-leştirdiğimiz-de düz kesim-li bu havalı model, kolayca stilinizde güçlü bir etki yara-tıyor. Parça rahat ama süper şık. Kaşe ve yün gibi ısı-tıcı kumaşları nedeniyle, daha düşük sıcaklık-larda bile en iyi şekilde giyile-bilirler. Ayrı-ca kalın bir yün kazak veya balıkçı yaka kazak üzerine de stilize edil-miş olup, kışın mükemmel bir görünüm sunar.