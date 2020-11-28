Toplantı online makyaj dijital

Kozmetik sektöründe özellikle pandemiyle hızlanan dijital bir dönüşüm söz konusu... Salgınla mücadele kapsamında birçok kişi hala uzaktan çalışmaya devam ediyor. Uzaktan çalışan ve gün içinde online toplantılara katılan birçok kişi için pijamalardan kurtulup iyi giyinmek zor geliyor.



KULLANICI DENEYİMİ

Bu da gün geçtikçe evde çalışanların daha az bakımlı ve yorgun gözükmesine neden oluyor. Fransa merkezli kozmetik şirketi L'Oreal, bu soruna bir çözüm olarak 'sanal makyaj' olarak adlandırdığı artırılmış gerçeklik filtresi 'Signature Face'i oluşturdu. Bu uygulamayla şirketin makyaj ürünleri tanıtılıyor. Yeni filtreler Instagram, Snapchat, Snap Camera ve Google Duo aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Özellikle görüntülü görüşmelere bakışı renklendirmenin bir yolu olarak pazarlanan uygulama, tüketicinin alış-veriş yolculuğuna ve kullanıcı deneyimine interaktif bir etkileşim yaratmayı planlıyor. Ayrıca La Roche- Posay markası altında yer alan My Skin Track UV servisi ile maruz kaldığınız ultraviyole ışınlarını ölçüyor, buna ek olarak havadaki nem ve polen yoğunluğunu da akıllı telefonunuza raporluyor. Kişiye özel tavsiyeler ve ürünler sunuyor.





GÜZELLIK DANISMANI AKILLI AYNALAR

SON yıllarda birçok marka AR ve yapay zekayı teknolojisini birleştiren teknolojiler piyasaya sunmaya başladı. Bunların başında gelen ilk ürün akıllı aynalar... Kullanıcıların makyaj ve cilt ürünlerini sanal bir ayna karşısında denemelerini sağlıyor, Aynı zamanda bir dermatoloğa ihtiyaç duymadan cilt analizleri yapıyor ve bakım önerileri veriyor. Optune isimli IoT akıllı cihazı Shiseido, Atolla kişiye özel cilt serumu formülizasyonu geliştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Foreo ise, Luna Fofo güzellik asistanıyla kullanıcıları, cilt yaşları hakkında bilgilendiriyor. Amazon'un akıllı asistanı Alexa'lı Himirror ise Spotify, Instagram, Facebook ve YouTube'la entegre bir şekilde çalışabiliyor. Cildin durumunu, ince çizgileri, koyu renkli halkalar, kırışıklıklar, siyah noktalar ve lekeler gibi çok yönlü parametrelerle inceliyor. NYX Cosmetics de artırılmış gerçeklikle; uzmanlarının kullanıcılara canlı yayında danışmanlık seansları veriyor. Yani kullanıcılar, sanal ürün denemesi yapıyor. Schwarzkopf Professional ise Lab Smart Analyzer ile saç analizi yapıyor, kullanıcılarına ürünler önerirken saç rengi konusunda da asistanlık ediyor.