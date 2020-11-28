Valentino evcil hayvanlarınız için tasarlıyor

Valentino Garavani Rockstud Pet ile çantanızı kişiselleştirmeye ne dersiniz? Bu özel koleksiyon ile kedi ya da köpeğiniz her an yanınızda. Valentino Garavani Rockstud Pet koleksiyonu da hayatımıza neşe katan tüylü dostlarımıza saygı duruşunda bulunan özel bir proje. Moda tutkunlarına kedi ya da köpeklerinin resmiyle süslü bir çantaya sahip olma fırsatı tanıyor. İllüstratör ve sanatçı Riccardo Cusimano, kendisine verilen evcil hayvanın fotoğrafını çanta sahibinin isiminin baş harfinin yer aldığı çantaya resmediyor. Kaia Gerber, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Nicky Hilton Rothschild, Gilda Ambrosio koleksiyondan çanta edinen ünlülerden.