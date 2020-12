Efsane konserleri yeniden yaşayın

Queen-Live Aid, 1985

U2 ve David Bowie'nin de yer aldığı Live Aid konserine çıkan ünlü grup Queen o zamanlar çok kan kaybetmiş ve eski gösterişli günlerini geride bırakmıştı. Ancak performanslarının henüz ilk 20 dakikasında her şeyin değiştiğini tüm seyirciye kanıtlamayı başardılar. Küllerinden yeniden doğan Queen'in solisti Freddie Mercury sahnede oldukça etkileyici bir performans sergiledi.



James Brown-Boston Garden, 1968

Martin Luther King Jr. suikastinden 1 gün sonra gerçekleşen bu konser aslında iptal edilecekti. Ancak şehrin bu konserin iptaliyle daha büyük bir ayaklanmaya sahne olacağını anlayınca konserin yapılmasına karar verildi. Konser King'e adandı ve konser sırasında kargaşaya sebep olan pek çok olay çıktı. Brown, polisle seyirci arasına girerek büyük bir felaket yaşanmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Bir müzisyen olarak çıktığı sahneden siyasi bir kişilik gibi indi.



Daft Punk-Coachella, 2006

EDM yani elektronik dans müziği 90'lı yılların sonunda ivme kazanmaya başladı. Ancak canlı performansların etkisi çok daha büyüktü. Işıklandırma ve sahne performansını çok başka bir seviyeye taşıyan Daft Punk, adeta türlerinin ilk örneklerinden biri oldu.





Nirvana-MTV Unplugged, 1993

Akustik performansların sergilendiği MTV Unplugged'a katılan Nirvana, tarihe altın harflerle yazılacak en ünlü canlı performanslardan biri oldu.



The Three Tenors-Baths of Caracalla in Rome, 1990

İSPANYOL Placido Domingo ve Josee Carreras ve İtalyan Luciano Pavarotti'den oluşan popüler opera grubu The Three Tenors, herkesi oldukça şaşırtan bir birleşmeydi. 3 büyük sanatçı ateşli taraftarlarla Dünya Kupası'nde bir araya geldi ve ortaya etkileyici görüntüler çıktı.



Metallica-Moskova Tushino Havaalanı, 1991

Konseri kaç kişinin izlediği tam olarak bilinmese de 100 binle 1 milyon insanın orada olduğuna dair tahminler var. Ancak sayı ne olursa olsun Rus ordusundan askerlerin bile insanların arasına karıştığı bu konser kesinlikle tarihe yazılıyor.





Michael Jackson-Super Bowl, 1993

Şühesiz Michael Jackson'ın en nefes kesici performanslarından biriydi. Pasadena'daki Rose Bowl Stadyumu'nu 13 dakika boyunca nefeslerin tutulmasına neden olan bu performans aynı zamanda Superbowl'da performans sergileyen ilk uluslararası müzik yıldızı olmasını da sağladı.



Johnny Cash-San Quentin Hapishanesi, 1969

Johnny Cash'in San Quentin Hapishanesi için yazdığı şarkıyı San Quentin Hapishanesi'nde çaldığını hayal edin. Tarihler 1969'u gösterdiğinde tam olarak bu gerçekleşti ve Cash'in sesi adeta duvarları yıktı.



Radiohead-Glastonbury, 1997

Hava oldukça kötüydü, 2 gündür her şey ters gidiyordu. Festivalin 2 sahnesi adeta çamura batmıştı. Her şey kötüye gidiyordu ve Radiohead sahneye çıktığında işler daha da kötü hale geldi. Işıklar doğruca Tom Yorke'un yüzüne vuruyordu, monitör çalışmıyordu ve grup çaldıkları şeyi duyamıyordu. Ancak kaos destansı bir performansın habercisi gibiydi. Grup, tüm zorluklara rağmen orada bulunan binlerce kişinin unutamayacağı bir performans sergiledi. Yorke'un sinirden köpürdüğü ve pes etmek üzere olduğu bir anda kız arkadaşı onu durdurarak seyirciyi dinlemesini istedi. O anda seyircinin büyük bir coşkuyla onlara eşlik ettiğini fark ettiler.



Beyonce-Glastonbury, 2011

BEYONCE tonbury konseriyle, çeyrek asırdan fazla bir süredir festivalde headline'da yer alan ilk kadın oldu. Her şarkıyı adeta son kez söylüyormuş gibi seslendirdiği bu performansı tarihe geçti. 175 bin kişiyle adeta sahnede devleşti.



Melih DEMİRTAŞ