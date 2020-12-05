Telefon almakla iş bitmiyor

Artık telefonumuz olmadan kendimizi eksik gibi hissediyoruz. Çünkü birçok şeyi bizim için yapıyor. Fotoğraf çekiyor, müzik dinliyor hatta toplantı bile yapıyoruz. Bazılarımızın işi ise tamamen akıllı telefonlarla. Mesela Influencerlar... Bu durumda telefonunuzun işlevini artırmak için aksesuarlar da büyük önem taşıyor. Renk renk kılıflardan, taşınabilir şarjlara, selfie çubukları ve ışıklarından tripodlara kadar çeşit çeşit telefon aksesuarları bulunuyor.



Çeşit çeşit kılıflar

Konu telefon aksesuarları olduğunda akla gelen ilk şeylerden biri de kılıflar. Telefonunuzun kullanım ömrünü uzatan bu ürünler, birçok çeşide sahip.

Şarjlı kılıflar

Konu şarj olduğunda akan sular durur! En pratik telefon aksesuarları arasında gösterilen bu kılıflar, sizi powerbank taşıma zahmetinden kurtarıyor.

Askılı kılıflar

Influencerlarla birlikte hayatımıza giren bir başka ürünle devam edelim! Bu askılı kılıflar, hem oldukça kullanışlı hem şık.

Telefon tutacağı

Telefondan bol bol vakit geçirmeyi seviyorsanız sizleri buraya alalım! Telefon tutacakları sayesinde oyunların ve videoların keyfini doyasıya

Popsocket

Son dönemlerin en sevilen telefon aksesuarlarından popsocket, telefonu daha rahat bir şekilde tutmanıza imkan sağlıyor. Popsocketler'ın birçok modeli ve çeşidi bulunuyor, hepsi birbirinden güzel.

Bluetooth kulaklık

Konu telefon aksesuarları olduğunda akla gelen ilk ürünlerden biri de bluetooth kulaklıklar. Rahatça video izlemenizi, müzik dinlemenizi hatta telefonla konuşmanızı sağlayan bu cihazlar, vazgeçilmeziniz olacak.

Waterproof kılıf

Doğa sporlarını sevenler ve tatil fotoğraflarına renk katmak isteyenler, bu aksesuar sizler için. Su geçirmeyen bu kılıflar, özellikle yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak

Selfie ışığı

Sosyal medyayla birlikte hayatımıza giren aksesuarlardan biri de selfie ışıkları. Kolayca telefona takabileceğiniz bu ışıklar, mükemmel selfieler çekmenizi sağlıyor!

Balık gözü lens

Son yılların en popüler telefon aksesuarları arasında gösterilen balık gözü lensler sayesinde birbirinden eğlenceli fotoğraflar çekmeniz mümkün.

Esnek tripod

Esnek tripodlar, video ve fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça ideal. Dilediğiniz gibi sabitleyebileceğiniz bu ürün sayesinde harika kareler yakalayabilirsiniz.

Selfie çubuğu

Selfie çubuğunu bilmeyenimiz yok! İlk telefon aksesuarlarından biri olan selfie çubukları, günümüzde de popülerliğini koruyor

Kablo koruyucu

Düzenli olarak şarj kablosu almaktan sıkıldınız mı? Size iyi bir haberimiz var. Bu kablo koruyucular sayesinde şarj kablolarınızın kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Araç içi telefon tutucu

Son zamanların vazgeçilmez telefon aksesuarlarından biri de araç içi telefon tutucular. Özellikle navigasyon kullananların imdadına yetişen bu aksesuar, birçok çeşide sahip.