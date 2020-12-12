Aydın’ın kadın muhtar geleneğini yaşatıyorlar

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i örnek alarak çıktığı yolda üçüncü dönem muhtarlık görevini yürüten Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Taşcıoğlu, Aydın'da kadın muhtar geleneğini devam ettirdiklerini söyledi. Mahalleye hizmet ederken kimi zaman bir kadın, kimi zaman anne gözüyle hareket ettiğini dile getiren Taşçıoğlu, "2009 yerel seçimlerinde muhtar seçildim. Bir sonraki seçimde hem muhtarlığı hem de Efeler ilçesinin ilk kadın muhtarı unvanını aldım. Yaptığım hizmetler sayesinde geçen dönem mahallelilerimiz beni yeniden muhtarlığa seçti. Başlangıcı Gül Esin yaptı ben de devam ettiriyorum" dedi.

HASTANEDEN MUHTARLIĞA

Gurbet Çamoğlu, Aydın Devlet Hastanesi'nde 20 yıl görev yaptıktan sonra 30 yıllık muhtar olan kayınpederinin ısrarıyla aday olup Mimar Sinan Mahallesi'nin muhtarı seçildi. Çamoğlu, "Cuma Mahallesi'nin muhtarı olan rahmetli kayınpederim Nafiz Çamoğlu'nun yanında bir önceki dönem, aza görevinde bulunmuştum. Azalık görevim boyunca muhtarlık tecrübesi kazandım. Mahalle halkımın talebi doğrultusunda aday olarak mahalleme muhtar oldum. Gelen hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı boş çevirmedik. Kadınlarımız, mahallemizde kültürel faaliyetleri yapabilecekleri bir tesis istiyorlar. Yerel yönetimlerle uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Hizmet etmeyi çok seviyorum. O yüzden muhtarlık görevimde hiç zorlanmıyorum. Mesai fark etmeksizin severek çalışıyorum" diye konuştu.

İSTEK ÜZERİNE ADAY OLDU

Uzun yıllar mahallesinde esnaflık yaptığını dile getiren Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu ise, "Ben 10 yıldır Girne Mahallesi'nde market işletiyorum. Çevremden gelen talep üzerine muhtar adayı olmaya karar verdim. Halkımız bana güvendiği için sandıkta da desteğini ortaya koydu ve beni muhtarlığa taşıdı. Mazbatamı alıp koltuğa oturur oturmaz, mahallenin sorunlarının çözümü için çalışmalara başladım. Parklardaki aydınlatmalar yetersiz ve çocukların güvenliği için oyun parklarının da yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Mahalle sınırları içinde atıl durumda bulunan bir aşevi bulunuyor. Burasının halk eğitim kursu ve kreşi de kapsayan kültür-sanat evi olarak yeniden işler duruma getireceğiz. Efekent Pazar Yeri ve Malazgirt Meydanı yakınlarına kurulacak ekmek satış noktaları vatandaşa önemli ölçüde kolaylık sağlayacak. Sokaklardaki eksikliklerin giderilmesi için belediyelerle görüşüyorum. Halkımızın güvenine layık olacağım" şeklinde konuştu.

EFELER'İN EN GENÇ MUHTARI

Mesudiye Mahallesi Muhtarı Funda Şenemre, "10 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Yerel seçimler öncesinde çevresinden gelen istek üzerine muhtarlığa aday oldum ve ahallemden de destek aldım muhtar seçildim. Amacım mahallemizi kalkındırmak. Mahallemiz eski bir mahalle. Yokuş çok fazla var. Yolların yapılması için belediyelerle sürekli iletişim halindeyim. Mahallemizde düğün salonunun olmaması büyük eksiklik. Düğün salonu yapılması için mücadele veriyorum. Hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için yetkili mercilere güvenlik kamerası talebinde bulundum. Mahallemin eksiklerinin giderilmesi için elinden geleni yapıyorum. Kadın gözüyle baktığınızda daha farklı oluyor. Daha titiz davranıyorsunuz. Ayrıca, yaptığım bir araştırmaya göre, Efeler'de en genç muhtarın kendim olduğunu öğrendim. Bu da benim için bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.



Murat ŞENBAKLAVACI