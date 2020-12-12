Bir nostalji: Eldivenler

Bu kış geçmiş yılların modasını özellikle 1950'lileri, 60'ları, 70'leri, 80'leri yansıtan deri eldivenler ön plana çıktı. Kışın gelmesiyle birlikte trendler yavaş yavaş sokaklarda ve sosyal medyada belirmeye başladı. Soğuk ve rüzgarlı havalardan elleri korumak için eldiven kullanmak gerekiyor. Tabi ki kadınlar bu ihtiyacı şık bir hale getiriyor. Bu sezon deri, kumaş ve süet eldivenler şık ve modern stilleri ile dikkat çekiyor fakat bu sezon eldiven boyları dirseklere kadar çıkıyor. Nostaljik bir hava oluşturan bu model, kombinler modern bir stil oluşturuyor. Bu sezon en popüler renkler, siyah, bordo ve kahverengi tonları oluyor.