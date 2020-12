‘Klasik gitara Handel çok yakıştı’

Bugün şarkıların mutfağından bir isimle tanıştıracağım sizi... Emrah Koçak bir stüdyo gitaristi. Klasik gitar çalıyor. Bir enstrümana başlamak için geç denebilecek yaşta kendi ilgisiyle başlamış. Profesyonel olarak bu işi yapmaya karar verince ise eğitim almak şart deyip ilk hocası Utku Özkanoğlu'nun kapısını çalmış. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü'nü tamamlamış. Şimdi ise birçok ünlü şarkının gitar tınılarında duyabilirsiniz onu... Ama Emrah Koçak ile röportaj yapmamın asıl sebebi George Fredrich Handel'in klavsen ve keman için yazdığı eserlerini klasik gitara uyarlaması... Dolayısıyla bu bir ilk. Ama bu ilklerin arkası gelecek. Kalsik gitarın büyülü sesinden farklı şarkıları dinlemenize olanak sağlayacak Emrah Koçak. Bu yenilik onu mutfaktan çıkarıp sahnelere taşıyacak ve ismini çok daha fazla duyacağız. Emrah Koçak adını bir köşeye not edin derim... Emrah Koçak ile stüdyo müzisyenliğini ve EP'si ile ilgili konuştuk.



● Türkiye'de ve dünyada klasik gitarın genel durumunu nasıl görüyorsun? Klasik gitara olan ilgi her geçen gün artıyor. Tabii bunda Youtube'un payı büyük. Birçok gitar virtüözünün performanslarını istediğiniz zaman açıp seyredebiliyorsunuz. Daha önce böyle bir olanak yoktu. Yani bir 20 yıl önce klasik gitar dinleyen kitleye ulaşmak için bir kaset, CD yapmalıydınız, sonra onupazarlayacak bir yapım şirketi bulmak zorundaydınız, ki zor bir süreçti ve de sürekli konserlere çıkmalıydınız. Artık durum farklı, klasik müzik ve gitar eserlerine de aynı pop şarkıları gibi profesyonel kayıtlı klipli üretimler yapılıp yayınlanıyor, benimkiler de öyle. İlgi ve izleyici arttıkça ve de para kazanacak konumlar oluştukça haliyle profesyonel olarak gitarla ilgilenen kitle büyüyor ve çıta yükseliyor.





● Yurt içi ve yurt dışında birçok albümün kayıtlarında çalıyorsun, stüdyo gitaristliği nedir? Stüdyo müzisyenleri dinlediğiniz şarkıların yapımı aşamasında bulunanlardır, işin mutfak kısmındakilerdir. Dinlediğiniz birçok şarkıda, film dizi ya da reklam müziğinde yüzlerce kayıtta çaldım ve de çalmaya devam ediyorum. Şarkıcı ya da yapımcı şarkıyı düzenlemesi için bir aranjöre verir, aranjör de gitarların kaydedilmesi için arar. Kayıda gittiğimizde daha önceden hiç duymadığımız ve dinlemediğimiz bir şarkı için kafada hemen o anda kompozisyon kurup, hiç tempoyu kaçırmadan çalarız. Bun çok kısa süre içerisinde mükemmel yapmak zorundayız.



● Bir çok ünlü sanatçıyla çalışıyorsun, ünlülerle çalışmak nasıl? Ünlünün kendisinden ziyade çaldığım şarkılar ünlü... Mesela radyoyu açtığımda çaldığım şarkılara denk gelmek, dizi izlerken çalan müziklerde kendi gitarımı duymak ya da kayıtlarını buradan yolladığım bir Fas veya Avustralya starının bana sosyal medyadan gitarlar için teşekkür mesajları atması müthiş keyifli, paha biçilemez. Hemen her gün stüdyodayım, kime çaldığımı genelde takip edemiyorum. Çünkü genellikle aranjörle muhatap olduğumdan ancak künyede ismim yazıyorsa ya da sosyal medyada beni etiketlerlerse haberim oluyor. Sinan Akçıl, Yıldız Tilbe, Oğuzhan Koç, Müslüm Gürses şu an aklıma gelen albümlerinde, stüdyoda çalıştığım isimlerden. Ege, Işıl Yücesoy, Berdan Mardini hem sahnede hem de albümlerinde, single'larında eşlik ettiğim isimlerden bazıları. Sahnede de ayrıca Muazzez Ersoy, Emre Kaya, Ebru Yaşar gibi çeşitli tarzlarda pek çok şarkıcıya eşlik ettim. Bir de sosyal medya fenomeni arkadaşlara çalıyorum. ● En çok hangi müzik türünü, kimleri dinliyorsun? En çok klasik müzik ve Latin müziği dinliyorum. Son zamanlarda Fransız Philiipe Joroussky'ıin Pieta albümünü, piyanist Hande Dalkılıç'ın My Favourite Romantics'i dinliyorum.



BENCE BACH 4. SIRADA

● George Fredrich Handel'in eserlerini klasik gitara uyarlamak nasıl aklınıza geldi? Bach'ın müziğinin gitar uyarlamalarına ısınamamdan dolayı. Klasik gitarda Barok dönem denilince akla ilk gelen ve en popüler olan isim Bach'tır. O dönemde gitar diye bir enstrüman yoktu, dolayısıyla diğer enstrümanlar için yazmış olduğu eserlerin bölümleri 19.yy sonunda gitar için aranje edilip çalınmaya başlandı. Ben Barok dönem müziğinde bir gitarist gözüyle Bach'ı, Handel, Vivaldi, Scarlatti'den sonra 4. olarak sıralarım ama bir keman sanatçısına sorsanız muhtemelen ilk sıraya Bach'ı koyar. Gitara başladıktan sonra da Bach'ın gitar transkripsiyonlarını çalışıp çalmak yerine Handel'in çok güzel eserlerini gitara kendim uyarlayıp çalmaya karar verdim. 8 tanesi gitara yakıştı. En iyi 3'ünü de bir EP olarak kaydederek tüm dijital platformlarda çıkardım, çok da başarılı ilerliyorlar. Yapı olarak da ben olmayanı yapıp sunmayı olanı yorumlamaktan daha çok seviyorum.



DEVAMI GELECEK

● Zorlandınız mı? Böyle başka projeleriniz olacak mı? Eserlerden Allemande HWV 428 no'lu klavsen süitinden, Adagio ve Allegro HWV 373 no'lu Mi majör keman sonatından. Gitara uyarladığımda uyarlama aşaması çok kolay oluyor fakat çalım kısmında zorluklar oluyor. Çünkü gitar için yazılmış eserler değiller, haliyle teknik zorluklar oluyor. Kendim çaldığım için kendime göre nasıl rahat olacaksam öyle düzenliyorum, başka bir gitariste göre bu düzenlemeler kolay ya da zor gelebilir, kişiye göre değişir. Tabii ki olacak, popüler müzik endüstrisindeki işlerime devam ederken bir yandan da klasik müzik ile ilgili projelerim devam edecek. Fernando Sor, Enrique Granados ve Manuel Ponce'un eserlerinden oluşan bir albüm kayıt edeceğim.



"TERS GİTARLA SAHNEDE ÇALDIM"

● Gitarla yaptığın en çılgın şey nedir? Hiçbir şey. Hiç çılgın biri değilim, zaten gitarla profesyonel olarak uğraşmak başlı başına bir çılgınlık. Ama şöyle bir şey var. Ben solağım, benim gitarlarım sol düzeneğe göre yapılı. Bazen sağ, yani standart gitarları alıp tersten çalıyorum ve dışarıdan görenler çok şaşırıyor. Sağ, yani bana göre ters gitarla sahnede çalmışlığım bile var.



TÜRKLER STÜDYODA ÇOK İYİ

Türk müzisyenliğini dünyada hangi konumda görüyorsun? Stüdyo müzisyenliğinde iyiyiz. Çevremizdeki Arap ülkelerinin starlarına da kayıtlar yapıyoruz. Ben ayrıca Hindistan'dan ve Avrupa'dan da aranjörlerle çalışıyorum, İngilizce ve İspanyolca biliyorum, teknolojik imkanlar da olunca artık dünyanın öbür ucundaki işlere bile çalabiliyoruz.

