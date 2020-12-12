Yeni yıl tırnakları

YENİ yılın herkese mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Yılbaşı dekor yaprakları, Noel Baba'nın geyiği, kar taneleri vb kızların genellikle tırnaklarında tercih ettikleri en popüler sembollerdir. Nail art hayatımıza girdiğinden beri tırnaklarımız oldukça renkli ve desenli . Ben de yapılması çok da zor olmayan yılbaşı konseptine uygun birkaç tırnak süslemesi paylaşıyım dedim, belki size ilham verir. Yaratıcılık konusunda sınırları zorlayan tırnak modelleri, arasından seçim yaparak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yılbaşına az bir zaman kalmışken seçimlerinizi yaparak istediğiniz modeli yaptırabilirsiniz.