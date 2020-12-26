İzmir’in Sevinç’inden 6 şarkılık caz albümü

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü mezunu İzmirli sanatçı Sevinç Yurdem, caz standartlarına kendi yorumunu getirdiği yeni albümü 'Selections'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. 6 şarkıdan oluşan albümde Nina Simone, Billie Holiday, Frank Sinatra gibi efsanelerden duymaya alışık olduğumuz caz eserler Sevinç Yurdem'in yorumuyla tekrar hayat buluyor. Aranjelerini Kerem Türkaydın ve Uğur Güneş yaptığı albümün Babajim Stüdyoları'nda üç günde canlı olarak kaydedildiğini belirten Yurdem, hayalindeki albümü hazırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



EFSANE SESLERDEN, EFSANE SEÇKİ

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü mezunu olan Yurdem, öğrencilik yıllarından bu yana sahnelerde caz standartları, soul, 80'li 90'lı yılların Türkçe Pop şarkıları ile çeşitli aryalar seslendirdiğini belirterek, "Çok uzun zamandır sahnede söylediğim ve kendimi en iyi şekilde ifade ettiğim şarkılardan oluşan bir seçki Selections. Müziğe başladığım ilk günlerden beri caz söylüyorum. Bu şarkılardan oluşan bir albüm fikri her zaman aklımın bir köşesindeydi. Universal Müzik Türkiye'nin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Albümde Nina Simone, Billie Holliday, Frank Sinatra, Tony Bennet, Sarah Vaughan gibi efsanelerin seslendirdiği 6 şarkıyı kendi yorumumla müzikseverlere sunuyorum. Dinleyicilerden aldığımız tepkiler de bizi çok mutlu ediyor" dedi.