Edebiyat dünyası bir deniz. Okuyabildiğiniz eserler ise bir damla. Ancak bazı eserler hayatınızı değiştirebilecek güce sahip. Başucu kitaplar listesi arıyorsanız "Dünyanın Önde Gelen Kitap Eleştirmenlerinin Yorumlarıyla" hazırlanan kitabın adı: Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap. Kitap okumanın anlamı, neden okuduğumuz ve neleri okuyup neleri okumamamız gerektiği üzerine bir tartışmaya ve hararetli bir fikir alışverişine yol açmayı hedefliyor. 960 sayfalık eser, bilgilendirici özelliğiyle tam anlamıyla bir referans kitabı olmasının yanı sıra, kendine özgü diliyle zevkle okunabiliyor.



FİKİR BİRLİĞİ

Türkiye'nin en önemli kitap platformlarından D&R'da bu kitaba girmeyi başarmış, Türkçe'ye çevrilmiş, eserleri dönemlerine göre listeli olarak bulmanız mümkün.