Erkekler kadınları geride bıraktı

Korona virüs (COVİD- 19) salgınının dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına aldığı 2020, online alışverişin hız kazandığı bir yıl oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısının elde ettiği veriler en çok alışveriş yapılan kategoriyi, en çok tercih edilen alışveriş kanalını, bölgelere ve sektörlere göre harcama yüzdelerini ortaya çıkardı. Buna göre tüketicinin e-ticaret algısında değişim olduğunu da gözler önüne seriyor.



KREDİ KARTI YERİNE BANKA KARTI KULLANIMI ARTTI

2019'da yüzde 84 olan kredi kartı kullanımı, 2020'de yüzde 79'a gerilerken, yüzde 16 olan debit kart kullanım oranı ise 2020'de yüzde 5 artış gösterdi.



SEPET TUTARI YÜKSELDİ

Online alışverişteki artış, özellikle hızlı tüketim malları ve market alışverişlerinde de online'ı tercih eden kullanıcılar sayesinde sepet tutarlarında kendini gösterdi. 2019'da kredi kartlı işlemlerde 177 TL, debit işlemlerde 77 TL olmak üzere ortalama 146 TL olan sepet tutarı, 2020'de kredi kartlı işlemlerde 214 TL, debit işlemlerde 93 TL olmak üzere ortalama 168 TL'ye yükseldi.



TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ TERCİH EDİLDİ

2019'da kredi kartı ile yapılan işlemlerde 147 TL olan tek çekim sepet tutarı 2020'de 171 TL oldu. Bununla birlikte 2019'da kredi kartıyla yapılan işlem hacminin yüzde 70'ini oluşturan tek çekim alışveriş oranı, 2020'de yüzde 67'ye geriledi.



MOBİLDE TUTAR MİNİMUMDA

2019'da 98 TL olan mobil cihaz ortalama sepet tutarının 2020'de yalnızca 7 TL artış göstermesi, mobil cihazlardan yaptığımız alışverişte sepet tutarını minimum tutmaya devam ettiğimizi gösteriyor.



GÜNDELİK EŞYA MAĞAZALARINDA ARTIŞ

2020'de pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe sebebiyle bazı sektörlerde e-ticaret eğiliminde artış gözlendi. Gündelik eşya mağazaları yüzde 219 işlem adedi artışı ve yüzde 230 işlem hacmi artışıyla büyük ilgi gördü. Kitap mağazaları ile hobi ve oyuncak mağazaları işlem adetlerinde en fazla artış gösteren sektörler oldu.



ÖĞLE SAATLERİ TERCİH EDİLDİ

İşlem adedinin en fazla olduğu zaman dilimi 13.00- 14.00 saatleri olurken, sepet tutarının en yüksek seyrettiği zaman dilimi 2019'daki gibi 11.00-12.00 saatleri oldu.



ERKEKLER DAHA ÇOK HARCAMA YAPTI

2020'de erkeklerin sepet ortalaması yüzde 11 artarak 180 TL'yi bulurken, kadınların sepet ortalaması yüzde 18 artarak 160 TL oldu. Sepet tutarını en fazla artıran bölge yüzde 48 ile Ege olurken, yüzde 19 ile Karadeniz ikinci sırada yer aldı.