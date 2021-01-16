  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Hiç geçmeyen moda: Bermuda

Hiç geçmeyen moda: Bermuda

Hiç geçmeyen moda: Bermuda

16.1.2021

Yüksek belleri, rahat cepleri ve ceketle beraber şık bir görünüm sağlamasıyla dikkat çeken bermuda şortlar yakın geçmişe kadar erkeklerin favorisiyken her türlü kullanıma uygun olmasıyla kadınların da beğenisini toplamayı başardı. Yaz aylarından sonra kışın da bermuda deri ve kaşe şortlar karşımıza çıkıyor. Jean'den ketene farklı kumaşların kullanıldığı bermudalar rahatlığı ve spor görünümü ile tercih ediliyor.

İNCE TOPUKLULAR
Armani'den DKNY'e, Rachel Zoe'ye kadar pek çok tasarım markası bermudayı ön plana çıkarıyor bu kış ve baharda. 80'lerin görünümünü destekleyen ve blazerlerden ince topuklulara, spor ayakkabılarından tuniklere kadar her şeyi şekillendirmeye ve tamamlamaya müsait bir parça.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hiç geçmeyen moda: Bermuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.