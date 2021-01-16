Hiç geçmeyen moda: Bermuda

Yüksek belleri, rahat cepleri ve ceketle beraber şık bir görünüm sağlamasıyla dikkat çeken bermuda şortlar yakın geçmişe kadar erkeklerin favorisiyken her türlü kullanıma uygun olmasıyla kadınların da beğenisini toplamayı başardı. Yaz aylarından sonra kışın da bermuda deri ve kaşe şortlar karşımıza çıkıyor. Jean'den ketene farklı kumaşların kullanıldığı bermudalar rahatlığı ve spor görünümü ile tercih ediliyor.

İNCE TOPUKLULAR

Armani'den DKNY'e, Rachel Zoe'ye kadar pek çok tasarım markası bermudayı ön plana çıkarıyor bu kış ve baharda. 80'lerin görünümünü destekleyen ve blazerlerden ince topuklulara, spor ayakkabılarından tuniklere kadar her şeyi şekillendirmeye ve tamamlamaya müsait bir parça.