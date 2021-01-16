Yoksulluktan sanat akımına geçiş

60'lı yılların modası olan patchwork desen kış sezonundan itibaren diğer sezonlar da dahil olmak üzere kullanılmaya devam edecek. Eskiden yoksulluk nedeniyle, eskimiş parçaların birleştirilmesi ile oluşturulan kumaşları, günümüzde her ülkenin kendi kültürüne göre yorumladığı sanat eseri niteliğinde bir moda akımı. Mevsimin soğuk atmosferinde içinizi ısıtacak yumuşacık kadifeleri patchwork desenleri ile hem kaban ve montlarda, hem de elbise tasarımlarında, tercih edebilirsiniz. Uzun elbiselerle, kalın topuklu uzun çizme kombinleri kadınların seveceği kombinlerden olacak. Denim kumaş üzerine yapılan patchwork, renkli bir görünüm veriyor.



Fulya TANYOL