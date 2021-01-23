Ege’nin ilk ters evi Denizli’de

Ters evler 2007 yılında girdi hayatımıza... Mutfağı, yatak odası, çatısı... Her şey şimdiye kadar alışık olduğumuzun tam tersi... Sosyal medyada paylaşılan ilk ters ev fotoğrafı beynimizi oldukça zorlamıştı. Hoş, hala da zorlamaya devam ediyor. Ters eve girenler baş dönmesi, mide bulantısı gibi fiziksel bozukluklar yaşadığını anlatıyor. Bu tamamen nöropsikoloji ile ilgili...



BEYİN DE ŞAŞIRIYOR

Vücudumuzun ve beynimizin neden bu tepkileri gösterdiğini sorduğumuz Uzman Psikolog Burcu Başoğlu şunları söyledi: Algısal süreç, algı sürecimizin hata yapmaya açık olduğunu ve algılamamızın mükemmel olmadığını gösterir. Beynimiz çok fazla enerji harcamayı sevmez. Yani yeni bir durum karşısında tamamen temiz bir sayfa açmaz, eski bilgilerle birleştirerek yeni bilgiyi işlemeye çalışır. Bundan dolayı da algımız bazen olumsuz etkilenebilir. Algılamalarımızın büyük bir çoğunluğu algısal beklentilerimizin ve daha önceki deneyimlerimizin etkisi altındadır. Diğer bir deyişle beklediğimiz şeyi algılarız. Bu gibi odalara girdiğimizde de beynimiz normal bir odayla karşılaşmayı bekler ama tam tersi bir görüntüyle karşılaşınca bilgiyi işlemesi zorlaştığı için baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler göstermeye başlayabiliriz. İlki Kaliningrad'da inşa edilen bu evleri Türkiye'de ise ilk kez Antalya'da gördük. Şimdi ülkemizde pek çok örneği bulunuyor ve hala rağbet görüyor. Ege'nin ilk ters evi ise Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hizmete girdi. Gerçek eşyaların kullanıldığı ters villa, ziyaretçi akınına uğruyor. Daha önce finans sektörüne çalışan 37 yaşındaki Süleyman Cengiz, yamaç paraşütü için sürekli gittiği Pamukkale'de ters ev projesini hayata geçirdi. 2019 yılında temelini atan ve geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine açan ters evde kullanılan tüm eşyalar tavanda yer alıyor.





RÜZGARDAN MI DÖNDÜ?

Ters eve gelen ziyaretçiler, tamamen gerçek eşyaların kullanıldığı odalarda, fotoğraf çekme imkanına sahip oluyor. 40 ton çelik kullanılarak 6 ayda tamamlanan ters ev, gelin damat fotoğraf çekimlerinde ve evlilik tekliflerinde dekor oluşturmaya devam ediyor. Özel mimariyi Denizli'ye kazandıran Süleyman Cengiz, "Evin dış mimarisi çok ilgi görüyor. Ters olduğu gibi, yüzde 9 yana, yüzde 8 öne eğilimi var. Bir gün yaşlı bir teyzemiz geldi ve 'Geçmiş olsun, rüzgardan mı döndü ev. Temelini sağlam atmadınız mı yavrum. Cana geleceğine mala gelsin' diye gayet samimi şekilde duygularını dile getirdi. Bir amcamız da ustalar çalışırken gelmiş ve evin ters olduğunu fark etmemiş ama eğimini gözden kaçırmamış. Ustayı çağırarak, 'Usta eğrilik var, görmüyor musun? Yol yakınken düzelt' demiş. Ustamız da bozuntuya vermeden, 'Haklısın abi' diyerek uyarısı için teşekkür edip gönlünü almış" dedi.



180 DERECE TERS

Ziyaretçilerle özel olarak ilgilenildiğini belirten Cengiz, "Misafirlerimizin kendi telefonuyla her odada farklı karelerle fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyoruz. Fotoğrafları daha sonra 180 derece ters çeviriyoruz. Eşyalar yerde misafirlerimiz yukarıda kalıyor. Bu hizmetten misafirlerimiz çok keyif alıyorlar. Buradan güzel karelerle ayrılıyorlar" diye konuştu.



DÜNYANIN İLKİ KALİNİNGRAD

Dünyanın ilk ters duran evi Rusya'da inşa edilmiş. Kaliningrad'da inşa edilen iki katlı evde çok fazla eşya bulunmuyor. İlk ev olması sebebiyle daha sade bir dekorasyona sahip olmasına rağmen evin kendine ait ters duran bir garajı da mevcut. Tahmin edeceğiniz üzere araba da tavana paralel şekilde duruyor.



TÜRKİYE'NİN İLKİ ANTALYA

Türkiye'nin ilk ters evi olan Antalya Ters Ev, aynı zamanda dünyanın 13. ters evi. 2015 yılında yapımı tamamlanan ters ev 85 metrekare büyüklüğünde. İçerisindeki farklı dekorasyonuyla ziyaretçilerini büyüleyen ters ev, Antalya'nın Kundu ilçesinde bulunuyor. Turistik bir ilçede yer alması sebebiyle ters ev yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiye kapılarını açıyor.



SEBAHATTİN ALP