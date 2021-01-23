Karne hediyesi yaratıcılık ve hayal gücü olsun

ÇOCUĞUNUZA sömestr hediyesi olarak alabileceğiniz ürünler, evde birlikte geçirilecek keyifli anların yolunu açıyor. Çocukların hem güzel vakit geçirmeleri hem de zihinsel anlamda gelişmeleri açısından onlara doğru hediyeyi vermek önem taşıyor. Üstelik kitaplardan puzzle'lara, Lego setlerinden LOL oyuncaklara kadar pek çok üründe kaçırılmayacak indirimler var



LEGO SETLERİ

Hayal gücü ve yaratıcılık dendiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri Lego setleri. D&R, sömestr tatilinde çocuğunu Lego ile sevindirmek isteyen ailelere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 16 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında D&R'daki, seçili Lego ürünlerinde yüzde 30 indirimden faydalanabilirsiniz.



ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ LOL

Sevilen karakterleri minik hayranlarıyla buluşturan LOL markalı oyuncaklar tüm çocukların sevgilisi. D&R, 25 Ocak-15 Şubat tarihleri arasındaki sömestr kampanyası kapsamında tüm LOL oyuncakları yüzde 20 indirimle sunuyor. KİTAPLAR

D&R, kitap kampanyasıyla minik kitap kurtlarını sömestr tatilinde de mutlu ediyor. 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında D&R'daki, binlerce çocuk kitabında yüzde 25 indirim var.



PUZZLE

Her çocuk puzzle yapmayı sever! Çocuklarda zeka gelişimini açısından oldukça faydalı olan puzzle'ları, 25 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yüzde 25 indirimli olarak alabilirsiniz.