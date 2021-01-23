Yarıyıl tatilinde ekranda sanat

ÇOCUKLARI sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil programı bekliyor. Birleşen Figürler, Kakmalı Maskeler, El Yapımı Kağıda Silüetler, Fotoğraftan Resme, Duvarların Resmi, Baskı Resim, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler adlı atölye programları yarıyıl tatilinde çocuklarla buluşacak. İstanbul Modern, 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında, okulların yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. "Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu" farklı kavramlara odaklanan on atölye çalışmasını içeriyor. Programa çevrimiçi katılan çocuklar müze uzmanlarıyla birlikte sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Atölye çalışmaları 10.00- 11.00 saatlerinde 4-7 yaş grubu çocuklar ve 11.30- 12.30 saatlerinde 8-12 yaş grubu çocuklar için düzenleniyor. ATÖLYE çalışmaları, müzenin "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisi, "Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar" sergisi, yeni koleksiyon sergisi, "Şimdinin Peşinde" ya da "Sanatçı ve Zamanı" sanal koleksiyon sergisinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı bir sunuma katılıyor. Ardından çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.