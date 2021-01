‘Bu yıl kuklaların biraz tezahürata ihtiyacı var’

Geçtiğimiz hafta bu köşeden İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer'e seslenmiş ve bu yıl festivalin pandemiye yenilip yenilmeyeceğini sormuştum. Selçuk Bey beni arayıp hem sorularıma cevap hem de iki müjde birden verdi. Birincisi festivali tarihini değiştirerek de olsa yapmayı planladıkları haberiydi. İkincisi ise çocuklar için yaptıkları online kukla atölyeleri... Pandemi gölgesinde uluslararası bir kukla festivalini gerçekleştirmek oldukça zor olsa da onlar bundan vazgeçmeye pek gönüllü değiller. Ben merak edilenleri sordum, Dinçer içtenlikle cevapladı.



İZMİR'E KUKLA OKULU AÇILSIN

Bu yıl kuklalarla buluşacak mıyız? Öncelikle, bu şekilde özlenmek, merak edilmek kuklaların da çok hoşuna gidiyor, bu ilgi için teşekkür ederiz. Ancak, bugünlerde kuklaların biraz tezahürata, bir parça alkışa ihtiyaçları var sanki. Gerçekten 2020'de çok sıkıntılı zamanlar geçirdiler ve pek de hallerini, hatırlarını soran olmadı. Üstelik 2021 de sahne sanatları açısından pek iyi geçecek gibi görünmüyor. Şaka bir yana, sanatın birçok sorunun gölgesinde kalıp fazlasıyla göz ardı edildiği bu günlerde festivalin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bizim çalışmalarımıza gelirsek, her şey yolunda gider, pandemi izin verirse festivali 22 Nisan-9 Mayıs arasında açık hava etkinlikleri ağırlıklı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ancak bu konuda son kararı vermek kolay olmayacak. Şubat sonu, Mart başından önce festivali bu tarihlerde kesin olarak yapma kararı verip ağır sorumluluklar altına girmek akılcı görünmüyor. Özetle şu an beklemedeyiz. Umarım her şey yolunda gider, bu bahar yine kuklalarla birlikte oluruz İzmir'de.





Dijital bir festival yapmayı düşünüyor musunuz? Bu soru çokça soruluyor aslında. Tiyatro dijital olmaz ve sadece dijitalden ilerleyecek bir kukla festivalinin yaptığımız işin ruhuna uygun olduğunu düşünmüyorum. Çaresizce çalışmalarını online paylaşmaya çalışan meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum ve çabalarına saygı duyuyorum ama iş bir festival yapmaya geldiğinde durum farklı. Yüz yüze bir festival yapana kadar beklemek daha iyi bir seçenek. Tabii, yüz yüze bir festivale dijital birkaç etkinlik eklemeyi düşünebiliriz.



Uluslararası seyahat yasakları var. Sadece ulusal bir festival organize edemez misiniz? Bu sorunuza biraz dolaylı bir cevap vereyim. Güçlü ve dünyaca tanınan bir kukla geleneğimiz olmasına rağmen (Karagöz ve İbiş) kukla sanatının bugün dünyada bulunduğu noktadan çok uzaktayız. Modern kukla sanatı dünyanın pek çok ülkesinde öncü ve atılımcı sanat dalı bugün. Bizde ise son derece yavaş bir gelişim gösteriyor. Bunun sebebi de Türkiye'de hala bir kukla okulumuzun olmaması. Bu konudaki taleplerimiz de hep görmezden, duymazdan gelindi bugüne değin. Oysa ülkemizdeki ilk kukla okulunu İzmir'de açabiliriz pekala. Gerçekte İzmir'in de kültür sanat alanında böyle cesur girişimlere ihtiyacı var. Belki bir gün böyle bir girişimin İzmir'e gerek kültürel gelişim, gerek uluslararası tanıtım adına ne denli faydalı olacağı fark edilir ve bu rüyayı gerçekleştirme şansı buluruz. İşte o zaman tüm sanat izleyicilerinin beğenisini kazanacak ulusal kukla festivalleri yapma şansımız olur ama bugün yok maalesef.



İzmir Uluslararası Kukla Günleri markasının çocuklar için online kukla atölyeleri düzenlediğini söylediniz. Biraz bahseder misiniz? İzmir Uluslararası Kukla Günleri Çocuklar İçin Online Kukla Atölyeleri'nde atölyelerimizi yürütecek olan kukla sanatçısı eğitmenlerimiz Suat Ünverdi, Aysultan Özgür ve Nazlı Selin Akçay ile çocuklarımız kolayca evde bulabilecekleri malzemelerle kuklalarını yapabiliyorlar.



Bu atölyeler çocuklara nasıl bir katkı sağlayacak? Çocukların kas gelişimine katkı sağlarken farklı malzemeler arasında ilişki kurmayı da öğretecek. Kuklaya hareket verirken sadece el becerilerini değil, sosyal becerilerini de güçlendirecekler. Bu atölyelerde, bütün gün telefon, tablet ve bilgisayar karşısında vakit geçiren çocukların ve gençlerin bu cihazlarla etkileşimlerini yeniden kurgulamayı hedefliyoruz. Onları pasif kullanıcılar olmaktan çıkarıp, bu cihazları araç olarak gören, teknolojiyi istediklerini üretmek, hayallerini canlandırmak ve geleceği yeniden inşa etmek için kullanabilen, aktif bireyler olmalarına yardımcı olmak istiyoruz.



Atölyelere herkes katılabiliyor mu? 15 kişilik ekip oluşturan herkes atölyeye kayıt yaptırıp bu dersleri alabilir. Özellikle okulların çok tercih ettiği etkinlikler arasında. 3 farklı kukla sanatçısı ve kukla atölyesi ile ZOOM üzerinden canlı olarak yapılıyor. Atölyelerimize e-mail ile iletisim@ izmirkuklagunleri.com adresinden ya da 0 232 465 2255 telefondan iletişime geçerek kayıt olabilirsiniz.



Bir ücreti var mı? Şu dönemde zaten zor günler geçiren hocalarımıza destek olması bakımından sembolik de olsa bir ücret belirledik. Çocuk başına 65 TL gibi bir ücreti var.



UTANGAÇ KUKLA ATÖLYESİ

Atölye Sanatçısı: Suat Ünverdi

Atölye Süresi: 45 dk.

Suat Ünverdi'nin yürüteceği online atölyede pinpon topları, ahşap çubuklar, renkli süngerler ve daha birçok malzeme yaratıcılıkla buluşup birer kuklaya dönüşecek.

Birbirinden farklı materyalle çocuklarımız çizip kesecekler, yapıştırıp birleştirecekler. Başından sonuna kadar bu atölyede çocuklarla birlikte sevimli kuklalar üretilecek.

Atölye Malzemeleri: - Pinpon Topu (Küçük top ya da küçük yumurta da olabilir.) - 2 adet kâğıt bardak (Sert plastik bardak da olabilir.) - Çorap (6-8 yaş) - Renkli yünler - Renkli ponponlar - Paket lastiği ya da lastik saç tokası - Renkli yapışkanlı eva - keçe - Desenli kartonlar - Oynar hazır göz - Mantar pano raptiyeleri - Çeşitli süs malzemeleri - Makas - Kalem - Yapıştırıcı - Kâğıt Bant - Zımba makinesi - Delgeç



SEBZE KUKLALAR ATÖLYESİ

Atölye Sanatçısı:

Aysultan Özgür

Atölye Süresi:

40 dk.

Aysultan Özgür'ün yürüteceği online atölyede çocuklarımız sebzelerle kuklalar yaparak hikâyeler yaratacak. Sebze kukla yaparken sebze kabuğu ve yapraklı bitkiler kullanılacak olup bütün parçalar kürdanlarla tutturulacaktır. Kuklalar tamamlandıktan sonra çocuklarla birlikte bir kukla oyunu yaratılacaktır. Bu atölye ile çocuklar sebze kuklalarına ses, hareket ve karakter verirken yaratıcılıklarını geliştirecekler.

Atölye Malzemeleri - Patates - Patlıcan - Kabak - Havuç - Kürdan



GÖLGE KUKLA ATÖLYESİ

Atölye Sanatçısı:

Nazlı Selin Akçay



Atölye Süresi:

60 dk.

Sonsuz olasılıklar sunan ışık ve gölgeyi kullanarak kendi gölge karakterlerimizi oluşturup, sahnenin etrafını belirlediğimiz konuya göre tasarlayacağız.

Bu atölye ile çocuklarımızın zihinlerinde biriken görsel bilgiye de katkı sağlamış olacağız.

■ Atölye Malzemeleri - Gölge sahnesi için ayakkabı kutusu - Beyaz yağlı pişirme kâğıdı - Bant - Gölge figürünü tutmak için kurşun kalem ya da çubuk - Silikon tabancası - Makas - Boya kalemleri - Cep telefonu feneri ya da ışık kaynağı



Burcu ILGIN