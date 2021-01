Kokular bizi yönlendiriyor

Kokuların hafızamız, duygularımız ve ruh halimiz üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Farkında olmasanız bile sizde olumlu hisler yaratan bir kokuya sahip olan ürünü satın almanız, bazı kokuların sizi rahatlatıyor olması, hatta bazı insanları kendinize daha yakın hissetmeniz bile kokular sayesinde oluyor desek inanır mısınız? Şaşırtıcı ama gerçek...



Anıları canlandırır

Araştırmalara göre kokular duygusal anılarımızla yakından ilişkili. Koku hafızası olarak adlandırabileceğimiz bu durum sayesinde herhangi bir koku aldığımızda beynimizde anılar ve bazı duygular canlanıyor. Kokuların özellikle çocukluğumuzdaki anılarımızı canlandırmasının nedeni ise koku duyumuzun en iyi çocukluk ve gençlik dönemlerinde çalışıyor olmasıdır.



En iyi hatırlayan duyumuzdur

Kokusunu bildiğimiz bir şeyi hatırlamamız; gördüğümüz, duyduğumuz veya dokunduğumuz bir şeyi hatırlama ihtimalimize göre oldukça fazladır.



Her insanın kokusu birbirinden farklıdır

Kendi kokumuz aynı parmak izlerimiz gibi tamamen bize özeldir. Yediğimiz yiyecekler ve stres durumumuz bile kokumuzun değişmesine neden olabilir. Evcil hayvanınızın sizi kokunuzdan tanıması, güçlü koku alma duyuları bulunan polis köpeklerinin arama çalışmalarında kullanılabilmesinin nedeni her insanın kendine has kokusunun olmasından kaynaklanıyor.



Uyurken aldıgımız kokular rüyalarımızı etkiler

Yapılan araştırmalarda uyku sırasında kötü kokulara maruz bırakılan insanlar kabus görürken, çiçek kokuları koklatılan insanların daha olumlu ve mutlu rüyalar gördüğü sonucuna ulaşılmış.5. Parfüm kokusu ile insanları etkileyebilirsiniz.



Askın kokusu

Belirli kokuların karşı cinsi etkilemede önemli bir rol oynadığı yapılan araştırmalar arasında. Bağışıklık sistemimizin salgıladığı feromon hormonunun farkında olmasak da kokusunu algılıyoruz. Aşkın kokusu olarak da adlandırılan bu koku sayesinde bazı insanları daha çekici bulduğumuz kanıtlandı. Hal böyle olunca feromon hormonunu parfüm içeriklerinde de sıklıkla kullanmaya başladılar. Ayrıca lavanta, sandal ağacı, paçuli ve vanilya notalarına sahip parfümler de insanların sizi olduğunuzdan daha çekici bulmasına yardımcı olacaktır.



Rahatlatıcı ve dinlendirici etki

Belirli aromalara sahip kokular psikolojik olarak dinlendirici ve rahatlatıcı etkilerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Örneğin gül veya lavanta içerikli bir tütsü yaktığınızda rahatlar ve gevşersiniz. Kahve kokusu da birçok insan üzerinde rahatlatıcı etkiye sahip kokulardan bir diğeridir. Lavanta kokusunun kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi sayesinde migren ve kas ağrılarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca biberiye kokusu stres hormonlarının salgılanmasını önler ve sizi rahatlatır.



6000 yıllık tedavi metodu

Aromaterapi olarak adlandırdığımız bu yöntemde belirli kokulardan yardım alınarak tedaviler uygulanmakta. Buğu veya masaj yoluyla nane, lavanta, gül limon ve yasemin gibi bitkilerin esans ve kokularından faydalanarak ağrıları hafifletmek mümkün. Odanızda aromaterapi mumları kullanmanız sizi sakinleştirecek ve iyi hissettirecektir.