Hediyenizi onun burcuna göre seçin

KOÇ: Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler. Bu kişiler oldukça çekici ve etkileyicidirler. Otoriterdirler. İstekleri gerçekleştirme konusunda engel tanımazlar.



KOÇ'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

● Kırmızı bir şal, bordo bir ipek buluz, egzotik bir tütsü demeti, vanilyalı bir parfüm, kol saati, spor ayakkabı, blue jean, deri eldiven.



BOĞA: Boğa'lar hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında maddecilikleri ile tanınırlar. Yaşamı ve aşkı ciddiye alan, ender kişilerdendir. Romantizmde bile gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler. Ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir.



BOĞA'YA NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

● Evleri için güzel bir biblo, kristal bir cam eşya, kırmızı bir atkı, spor çoraplar, bir müzik aleti, kaliteli cilt ürünleri, beyaz bir gömlek, bilimsel film DVD, özel bir kahve fincanı, maskot bebekler.



İKİZLER: İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Kendini iyi eğitmiş İkizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı bir o kadar çekilmez hale getirirler. Duygulardan önce mantığın gelişmesini bekler. Her şeyi dengede tutmaktan hoşlanır.



İKİZLER'E NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Günün modası bir giyim eşyası, parlak bir saç tokası veya saat, güncel bir CD ve moda olan bir kitap, omuz çantası, dağ ayakkabısı.



YENGEÇ: Yaşamlarındaki her konuda aşırı hassas, alıngan ve kuruntuludur. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Ayrıntıcılıkları, mükemmeliyetçiliği getirir. Duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da aynı hassasiyeti bekledikleri için, kolay geçinilir tipler değildir. Sevdiklerini pek belli etmezler. Sevgi dolu şefkatli, bir o kadar ihtiraslı yapıları ile onu tanımanız her zaman mümkün olmayabilir. Kırılmaktan çok korkarlar.



YENGEÇ'E NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Bir olta, saten bir iç çamaşırı, şort, dantel bir yastık, bir güneş gözlüğü, biyagrafi tarzı bir kitap, mutfak eşyası, tüylü bir küçük halı.



ASLAN: Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantılarını da onlar adına düzenlemek isterler. Organizasyon güçleri çok fazladır. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir. Sıcak romantik, ateşli aşıklardır. Birlikte olduğu insanın ayaklarını yerden keser.



ASLAN'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Şık gece kıyafetleri, kadife bir pantolon, kırmızı mumlar, sarı pirinçten bir yer masası, parlak ışıklı bir avize, saten bir pijama.



BAŞAK: Hep bilgiyi ararlar. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu iştir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. İdealleri için yaşarlar. İstemeseler de ön yargılı olmaktan kendilerini alamazlar.



BAŞAK'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Abartıya varmayan her türlü hediye armağan edebilirsiniz. Zarif olan her şeyi sever. Çiçekleri ve küçük takıları sever. Kitaplardan hoşlanır. Nostaljik bir müzik albümü, bilardo takımı gibi.



TERAZİ: Herhangi bir konuda karar vermeden önce, bütün şartları dengeye getirmeye çalışırlar. Teraziler güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. Abartılı bir hareketleri yoktur. Nazik ve yumuşak sözlerle insanlarla iletişim kurarlar. Fakat, istemedikleri bir konuda ısrar edilirse sabır ve kibarlılıklarını yitirebilirler. Çevresinde olup, bitenler için çok meraklı insanlardır. Çekici, ayartıcı ve oyun bozandır. Sürekli sevildiğini hissetmek ister.



TERAZİ'YE NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Zarif hediyeler, yatak örtüsü, şifon giysiler, yumuşak bir kazak, şemsiye, güzellik malzemeleri, egzotik parfümler.



AKREP: Akrepler kadar yaşamda tutkuyla yaşayan az insan vardır. Akreplerin güçleri gözlerinden okunur. Duygularına kapılırlarsa, tehlikeli olabilirler. Kendini beğenmiş insanları sevmezler, onları aşağılayarak hadlerini bildirirler. Aşırı kuşkuculardır, kolay inanmazlar ama inandıkları bir konuyu da sonuna kadar inatla savunurlar. Aşk yaşantıları oldukça gizlidir. Karşısındaki kişi çok kolay etkileri altına alırlar.



AKREP'E NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Egzotik bir tablo, iç çamaşırı, tıraş takımı, değişik kokulu mumlar, egzotik kitaplar, slow ve romantik müzik albümleri, değişik aksesuarlar, hayvan postları.



YAY: Ele aldıkları her işte başarılı olurlar. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı olsalar da, geçmişten en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Akılsızca risklere atılırlar. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Aşktan asla kaçmaz daha da üstüne giderler.



YAY'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Spor bir pijama, değişik kitaplar, renkli giysiler, blue jean, büyük bir çanta, vanilya ve kokonat kokuları, büyük bir bavul.



OĞLAK: Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girer. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanınırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Beraberliklerinde karşısındaki kişinin fiziksel özelliklerinden çok, akıl ve mantık yönünün güçlü olmasını beklerler.



OĞLAK'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Deri bir bavul, değerli bir kemer, güzel bir kalem, pahalı bir gözlük, sallanan sandalye, yer minderi, küçük bir köpek yavrusu



KOVA: Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova'lar dik kafalıdırlar. Sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Evlilik fikri onları korkutur.



KOVAYA NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Elektronik aletler, müzik CD'leri, deri bir eldiven, mavi bir tişort, deri bir kemer, satranç takımı, blue jean, güzel bir sırt çantası.



BALIK: Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Dürüst, vicdan sahibi, bağlı ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildirler. Sonsuz aşka ve romantizme inanır. Hayal kırıklıkları yaşamlarından hiç eksik olmaz yine de aşkı aramaktan vazgeçmezler. Evliliğe en yatkın ve arzulu burçtur. Çoluk çocuğa karışma konusunda acele ederler.



BALIK'A NE HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ?

Pırıltılı giysiler, güzel bir tablo, çiçek desenli çanta, tıraş losyonu, deri bir ceket, minyatür bir sandık, evinizi güzelleştirecek romantik eşyalar, bir gece lambası, şamdan, dantel bir masa örtüsü.