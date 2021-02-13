Bu müzenin eserleri çikolatadan!

Bodrum Milas karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezindeki müzede çikolatadan yapılan Muğla'nın tarihi ve doğal değerlerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor gibi alanlarda ünlü olan isimlerin portreleri de yer alıyor. Uzun yıllar Belçika'da yaşayan ve katıldığı Çikolata Yarışması'nda birinci olan Mesut Kırımlı ile Milaslı genç işletmeci Onurcan Köksal'ın girişimiyle açılan Çikolata Müzesi'nde Muğla'nın tarihi yerleri ve ünlü isimleri 7 ton çikolata ile yapılan çalışmalarla yerini aldı. Girişimci Onurcan Köksal, müzenin ilkinin Safranbolu'da açıldığını belirterek, "Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde yer alan tarihi mekanlar, yapılar, Muğla'ya değer katmış kişilerin çikolatadan çalışmaları yapıldı.

7 TON ÇİKOLATA

Müzenin oluşturulmasında 7 ton çikolata kullanıldı. Müzemizi bölgemize kazandırarak çikolata ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Sloganımız da mutluluğa giden yol" dedi. Müzeye gelenlerin küçük bir Muğla turu da yapmış olduklarını anlatan Köksal, "Müzemizin yanında ayrıca 2014 Belçika Çikolata Şampiyonu Mesut Kırımlı tarafından üretilen gerçek Belçika çikolatalarının satıldığı mağazamız yer alıyor. Belçika çikolatasının en önemli özelliği el yapımı olmasıdır" diye konuştu.



61 İLDE GERÇEKLEŞECEK

Çikolata üzerine akademik eğitim aldığını söyleyen Mesut Kırımlı da, '61 ile 61 Çikolata Müzesi' projesiyle yola çıktıklarını söyledi, "İnşallah her ilimize bir çikolata müzesi yapacağız. İnsanların ayağına gerçek çikolatayı götüreceğiz. Çünkü bir çikolatayı alıp da bir depoya koyup uzun süre bekletemezsiniz. Gerçek çikolatanın raf ömrü maksimum 3 aydır. Onun için bizler insanların ayağına gitmeyi uygun bulduk" dedi.

ADEM ÜLKER