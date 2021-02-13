İdeal ilişkiyi bulmak zor değil

Her yıl tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'ın gelmesiyle kişiler sahip olmak istedikleri ilişkiler üzerine düşünmeye ve mevcut ilişkileri daha mutlu hale getirmek için araştırmalara başladı. Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş; çiftlere ve yalnız bireylere istedikleri mutlu, güvenli, saygılı ilişkilere sahip olmak için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

KENDİNİZLE BARIŞIN

Herkesin karşısındaki kişiden almak istediği sevgi, saygı, değerlilik hissini önce bireyler kendisine vermeli. Kendisi ile barışık ve tatmin halde olan kişi dışarısıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir. Kendi içinde mutlu, özgüvenli olan bireyler dışarıya da bunu yayar ve hissettirirler. İçerideki dışarı yansır ve çoğalarak geri döner. Bu sebeple önce kendimizi sevmeli ve kendi değerimizi bilmeliyiz.

HAREKETE GEÇİN

Mutlu bir ilişkinin bireye ne ifade ettiği iyi düşünülmeli. Kişiler ilişkilerinden beklentilerini netleştirmeli. Beklentiler kalıcı olması için beyaz bir kağıda maddeler halinde yazabilir. Yalnız olan ve yeni bir ilişkiye başlamak isteyenler de, ilişkisi olup bunu iyileştirmek isteyen kişiler de bu uygulamayı yapıp kendilerine yol haritası çizebilirler. İstemek, talep etmek anlamı taşısa da harekete geçişi garantilemez. Hatta yalnızca istemekle kalmak kıtlık bilinci oluşturur. İlişkilerde yaşanan bir çok sorunun sebeplerinden biri söylemlerde istenen ilişki modeli ile zihin kodlarındaki ilişki modellerinin farklı olmasıdır. Sahip olmak istenen ilişkiler için ilk adım beklentileri yazarak ve imgeleyerek atılabilir. Nelerin seçileceği, üzerine düşünülmesi gereken bir konudur ve yapılan seçimler net ifade edilmelidir.

OLUMLU CÜMLELER

Kişiler yaşamlarında değişmesini istedikleri her alan için olumlu seçimler yapabilirler. Her seçim adeta bir sipariş gibi düşünülüp tekrarlanmalıdır çünkü zihin tekrarla harekete geçer. Mutluluğu seçiyorum, değerli olduğumu görmeyi seçiyorum, sevilmeyi seçiyorum, hayatıma aşkı davet etmeyi seçiyorum, huzuru seçiyorum. Mutlu, sevgi dolu ve saygı temelli ilişkiler, kişilerin önce birey olarak kendileri ile ilişkilerinin iyi olmasını gerektirir. Kendisinde olanın dışarıdan da çoğalarak geri geleceği bu ilişkiler ağında, doğru seçimler yapıp bunları hayata geçirmekle istenen ilişkilere sahip olunabilir.