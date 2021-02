Romantik bir sofra hazırlamanın kodları

BUNUN için masa örtüsünü kırmızı tonlarda kullanabilirsiniz. Özel günler için sakladığınız yemek ve kadeh takımlarını örtünüzün üzerine yerleştirin. Masanızın belirli kısımlarına gül yaprakları serperek çekici bir atmosfer yaratın. Küçük süslemeler kullanarak masanızı daha renkli bir hale getirebilirsiniz. Mumları da unutmamak gerek tabii. Romantizmin rengi olan kırmızıyı, mum tercihlerinizde de kullanabilirsiniz. Mumlar ortamın loş olmasını sağlar ve gizemli bir hava yakalamış olursunuz.



Loş ortama eşlik eden bir müzik

MÜZİK, ortamın loşluğunu tamamlamalı. Bunun için romantik ve yavaş müzikler tercih etmelisiniz. Eğer sevgilinizle beraber severek dinlediğiniz bir şarkı varsa, gecenin anlamına daha uygun olur.



Çikolata ve vanilya kokusu

KOKULU mumlar kullanabilirsiniz. Basite kaçmak istemem, her şey daha güzel olsun diyorsanız tütsüler yakabilirsiniz. Vanilya veya çikolata kokusu romantik bir akşam yemeği için en uygun kokulardır. Bu kokular etrafınızı sararken siz de o anın keyfini doya doya çıkartın!



Ortamı anılarınızla süsleyin

BİRLİKTE çekildiğiniz fotoğrafları odanızın bir köşesinde mutlaka bulundurun. Bu fotoğraflar sizi geçmişe götürerek ortama yumuşaklık katacak, o anları tekrar hatırlatıp gülümsemenizi sağlayacak!



Tabağın kenarına küçük notlar iliştirin

SEVGİLİNİZİN yemek tabağının kenarına, ona özel sevgi sözleri yazdığınız bir not kağıdını yerleştirebilirsiniz. Şık ve özenle hazırlanmış bir masada, kendine özel bir not gördüğünde daha da mutlu olacak.



Farklı ve yoğun lezzetler

MASANIZIN şıklığını tamamlayan şeyler, damak zevkinize uygun olarak hazırlanmış lezzetli, özel yemekler ve tatlılar olsun. Her gün evde yaptığınız yemekler ve tatlılar değil de daha uğraş ve özen gerektiren şeyleri tercih etmelisiniz. Daha önce yapmadığınız lezzetleri deneyerek risk alın. Farklı tatlarla gecenizi daha özel kılın! Yemek tercihinizi kırmızı etten yana kullanabilirsiniz. Çünkü kırmızı et ve şarap ayrılmaz ikililerden biridir. Tatlı olarak masanızda çikolata tabağı veya çikolata sosu olsun. Eğer çikolata sosu kullanacaksınız meyve tabağı da hazırlamalısınız.