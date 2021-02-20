Egitimde sanal gerçeklik dönemi

Eğitimi baştan sona şekillendiren korona virüsün etkileri kalıcı hale geliyor. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü hibrit modeller, birçok ülkede yeni eğitim öğretim dönemleri için hazırlanıyor. Bu noktada eğitimde kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi de artıyor.



DEVRİMCİ VE KOLAY

EĞİTİMDE sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrencilerin alıştıkları teknolojinin ötesinde, yeni dünyalar keşfedebileceği, yenilikçi, sezgisel ve devrim niteliğinde bir öğrenme deneyimi sunduğunu belirten Elif Çilek Ataman "K12 Eğitiminde zSpace uygulamaları, öğrencileri müfredatla uyumlu öğrenme deneyimleri ile buluşturur. Öğrenciler, disiplinlerarası konulara odaklanarak birden fazla müfredat alanında kavramlar hakkında bilgi ve anlayış oluştururlar. Uygulamalar, öğretimi ve öğrenmeyi merak ile destekleyen, deneyimler ve ortamlar sağlar. Öğrenciler sorular sorarak, bilgi toplayarak, modeller geliştirerek, fikirleri test ederek, verileri analiz ederek ve sonuçlar geliştirerek öğrenirler. Öğretmenler için ise öğrencilere ders boyunca yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar oluşturarak öğrenmeyi kolaylaştırır" dedi.



BİREYSEL EĞİTİM

SANAL ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firmaları sunduğu uygulamalarla dersleri ilginç, pratik ve etkileşimli hale getiriyor. Eğitimin geleceği hakkında bilgi veren zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, "Teknoloji, eğitimin amacını geleneksel öğretimden daha çok öğrencilerin nasıl öğrendiklerini keşfetmeleri için güçlendirmeye yönelik dönüştürmüş durumda. Aynı zamanda kişiselleştirme çabası sayesinde, bireysel öğrenme stilleri eğitimin geleceğinin merkezinde yer alıyor. Artan teknolojik gelişmelerle birlikte, yenilikçi ve uygulamalı öğrenimi içerecek şekilde gelişmesini gerektirmektedir" dedi.



KALBİN İÇİNDE GEZECEKLER

HER uygulamanın, müfredat kazanımlarına uygun tasarlanmış etkinlikleri içerdiğini belirten Ataman, "Örneğin fen derslerinde kalbin yapısının ve işleyişinin öğrencilere anlatılması her zaman olmuştur. Yıllar boyunca öğretmenler, öğrencilere nasıl bir yapıya ve işleyişe sahip olduğunu göstermek için kalp diseksiyonları yaparlar. Ancak öğrenciler kalp artık çalışır durumda olmadığı için kalbi atarken gözleyemezler. Ya da kalbin odacıklarının, kapakçıklarının ve damarların daha ince ayrıntılarını göremezler çünkü hepsi birbirinin üzerine katlanmış şekildedir. Ancak bu süreçte öğretmen ve öğrenci faydasına yönelik bir değişiklik oluştu. Öğrenciler kalbin kapakçıkları arasında gezinebilirler. Nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için kalbi parçalara ayırabilir ve tersine çevirebilirler. Öğrencilerin iki boyutlu bir şekilde değil, 3 boyutlu bir şekilde anlamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan daha derin bir etkileşim düzeyi ve daha derin bir öğrenme düzeyi oluşturur" dedi.



BİR LABORATUVAR ORTAMI

KLASİK eğitim modellerinin yerini kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin aldığını aktaran Ataman, "Sanal gerçeklik, eğitici içeriğin öğrencilere aktarılma yöntemini dönüştürerek merakı teşvik eder, ilgiyi artırır ve geleneksel sınıf ortamlarında her zaman mümkün olmayan görselleştirmeler sunar" diye konuştu. Bu şekilde öğrencilerin yaşayarak öğrendiğini ifade eden Ataman, "Bir lise öğrencisi sınıf ortamında kasları öğrenirken, bir video izlemek ya da kitapta okumak yerine zSpace ile sanal bir kolu hareket ettirebilir ve açıkta bir pazı kasının kasılmasını görebilir. Başka bir uygulamayla öğrenciler aslında bütün bir devre kartı inşa edebilirler. Aynı zamanda motorları çalıştırabilir, ışıkları yakabilir vb. şekilde devre elemanlarını birleştirme yapabilirler. Aynı zamanda plastik, metal, cam gibi çeşitli malzemelerin iletkenliğini test edebilirler. Öğrenciler uygulamalar ile araştırma sürecini kullanır, verileri toplar ve analiz yaparlar" dedi.

