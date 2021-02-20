Neon yesil alarmı

BİR anda yeniden moda dünyasını etkisi altına alan neon rengi, yeni tasarımlarda kendini göstermeye başladı. Hemen hemen her markada görebileceğimiz neon kıyafetler yükselen trendler arasına girdi. Tarzınıza ne kadar uygun bilmiyoruz ancak renkli bir şeyler giymek istiyorsanız şimdi tam sırası! Kombinlerinde risk almaktan korkmayanların tercihi olan neonlar arasında yeşil son günlerde zirveye çıkmış olanı. Özellikle yeşilin pek çok neon tonu Blake Lively, Bella Hadid ve Kendall Jenner gibi isimlerin üzerinde yeni bir boyut kazandı.